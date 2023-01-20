小S不藏了！邀緋聞男友親密共舞 網驚呼：掌握流量密碼
汪小菲去年和大S為家務事打官司，意外將小S扯入紛爭，中國網友還謠傳她和舞蹈老師唐先生過於親密，疑似有出軌行為，沒想到舞蹈老師本尊跳出來喊冤，澄清這起烏龍事件讓他笑到不行。小S也不藏了，近日直接邀請舞蹈老師「翔翔」上節目《小姐不熙娣》，師徒兩人親密共舞，以相同的俏麗短髮加上高跟鞋嫵媚亮相，被派翠克形容站在一起頭髮也太像，分不清楚誰是誰了！
記者江芷稜/綜合報導
翔翔老師本名為陳裕翔，學古典芭蕾出身，融合現代舞蹈，穿高跟鞋翩翩起舞一點都難不倒他，且因為長年練舞，身材曲線相當火辣。他上場前，小S還不斷為好友打氣，喊話「振作一點，你很棒，OK？不要給我緊張！」結果翔翔老師一上場就嚇到其他舞蹈老師，稱讚他兼具女性的身材與男性的爆發力，藍波老師形容他有種老虎般的侵略性，讓人無法忽視。
小S和他練舞逾2年多，這是翔翔老師繼《熙娣想聊》後第二次錄製小S的節目，他不僅緊貼著小S熱舞，還俐落秀出M字腿、劈腿等高難度姿勢，讓小S直呼「太強了，好美喔」，全場來賓也不斷尖叫。儘管被謠傳緋聞，兩人態度仍落落大方，合影時不斷擺出性感姿勢，他事後在IG透露當下有點害羞，更釋出和小S一起唱KTV的影片，證明兩人交情深厚，應該只是姊妹淘。中國網友看完節目播出，不得不佩服小S讓緋聞對象直接上節目，親自掌握流量密碼，也讓瘋傳緋聞的酸民們終於能閉嘴了。