MixerBox虎年排行榜最終戰！「她」擊敗小阿七的神曲奪冠

過年營業時間更動！全台量販超市懶人包：好市多初一沒開

▲過年期間各大量販超市更動營業時間，像是好市多初一就沒有營業，要記得提早確認避免白跑一趟。（圖／記者鍾怡婷攝）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲過年期間各大量販超市更動營業時間，像是好市多初一就沒有營業，要記得提早確認避免白跑一趟。（圖／記者鍾怡婷攝）。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆春節連假已經開始，還沒準備好至辦年貨的可得抓緊時間，各大量販超市也將在年假期間調整營業時間，全台家樂福、大潤發、全聯，明（21）日營業僅到下午5點；愛買、好市多則調為下午6點關門。其中要注意的是，好市多初一並沒有營業，想要買禮盒回娘家的消費者，可要注意別白跑一趟了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲過年期間各大量販超市更動營業時間，要記得提早確認避免白跑一趟。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全台家樂福、大潤發、全聯，明（21）日營業僅到下午5點；愛買、好市多則調為下午6點關門。（圖／記者鍾怡婷攝）
全聯：全聯除夕（1月21日）當天營業至下午5點；初一（1月22日）、初二（1月23日）、初三（1月24日）營業至晚上9點；正月初四（1月25日）營業至下午5點。初五開始各門市恢復正常營業時間。

好市多：好市多賣場除夕（1月21日）營業時間，從早上9點至下午6點提早關門；正月初一（1月22日）全台門市公休一天；正月初二（1月23日）開始恢復正常營業時間。而好市多加油站也同樣調整營業時間，除夕（1月21日）早上7點至下午7點提早關門；初一（1月22日）公休一天；正月初二（1月23日）開始恢復正常營業時間。

▲過年期間各大量販超市更動營業時間，要記得提早確認避免白跑一趟。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福量販店和超市店，除夕（1月21日）當天營業至下午5點；初二開始恢復正常營業時間。（圖／記者鍾怡婷攝）
家樂福：家樂福量販店和超市店，除夕（1月21日）當天營業至下午5點；正月初一（1月22日）則是早上 10：00 開始營業，初二（1月23日）開始恢復正常營業時間。原24小時營業的分店，除了1/21至22日，也就是除夕、初一依據上述時間調整營業外，其餘仍全年無休。

大潤發：大潤發夕夜（1月21日）當天營業至下午5點，正月初一（1月22日）開始恢復正常營業時間。

▲寒流來襲，愛買推出火鍋、泡麵、外套、發熱衣、暖暖包等禦寒商品25折起的優惠，全面開啟禦寒模式。（圖／愛買提供）
▲愛買全台門市除夕夜（1月21日）當天營業至下午6點；正月初一（1月22日）至初八（1月29日）各門市營業時間略有不同。（圖／愛買提供）
愛買：愛買全台門市除夕夜（1月21日）當天營業至下午6點；正月初一（1月22日）至初八（1月29日）各門市營業時間調整如下：楊梅、台南、花蓮店上午9點至晚上10點；復興、景美、永和、桃園、忠孝、三重、南雅店上午9點至晚上10點30分；豐原店上午9點30分至晚上10點；基隆店上午10點至晚上10點；新竹、新竹巨城、水湳店上午10點至晚上10點30分；初九（1月30日）恢復正常營業。

美廉社：美廉社全台門市除夕（1月21日）營業時間從上午8點至晚上7點；正月初一（1月22日）營業時間為上午8點至凌晨12點；大年初二（1月23日）開始恢復正常營業。

▲連鎖量販超市美廉社今（13）日起，開放民眾預購醫療口罩，豈料一早不到8分鐘時間，全台5萬盒就全部完售。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.13）
▲美廉社全台門市除夕（1月21日）營業時間從上午8點至晚上7點。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.13）

年菜必吃冠軍選誰？「10大熱議」排名揭曉：佛跳牆才第2

春節遇見草莓季！限定啤酒圍爐必備　草莓冰沙解膩又喜氣

春節伴手禮選啥？最受歡迎是「它」　送禮指南直達心坎裡

春節限定美食優惠！壽喜燒玩刮刮樂賺1688　必勝客買1送4

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀