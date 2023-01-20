過年營業時間更動！全台量販超市懶人包：好市多初一沒開

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好市多：好市多賣場除夕（1月21日）營業時間，從早上9點至下午6點提早關門；正月初一（1月22日）全台門市公休一天；正月初二（1月23日）開始恢復正常營業時間。而好市多加油站也同樣調整營業時間，除夕（1月21日）早上7點至下午7點提早關門；初一（1月22日）公休一天；正月初二（1月23日）開始恢復正常營業時間。
家樂福：家樂福量販店和超市店，除夕（1月21日）當天營業至下午5點；正月初一（1月22日）則是早上 10：00 開始營業，初二（1月23日）開始恢復正常營業時間。原24小時營業的分店，除了1/21至22日，也就是除夕、初一依據上述時間調整營業外，其餘仍全年無休。
大潤發：大潤發夕夜（1月21日）當天營業至下午5點，正月初一（1月22日）開始恢復正常營業時間。
愛買：愛買全台門市除夕夜（1月21日）當天營業至下午6點；正月初一（1月22日）至初八（1月29日）各門市營業時間調整如下：楊梅、台南、花蓮店上午9點至晚上10點；復興、景美、永和、桃園、忠孝、三重、南雅店上午9點至晚上10點30分；豐原店上午9點30分至晚上10點；基隆店上午10點至晚上10點；新竹、新竹巨城、水湳店上午10點至晚上10點30分；初九（1月30日）恢復正常營業。
美廉社：美廉社全台門市除夕（1月21日）營業時間從上午8點至晚上7點；正月初一（1月22日）營業時間為上午8點至凌晨12點；大年初二（1月23日）開始恢復正常營業。