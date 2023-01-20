死亡增61例！30多歲男肺炎併呼吸窘迫 住院隔天宣告不治
中央流行疫情指揮中心表示，今天（20日）新增61例死亡，其中一名30多歲男性，本身有慢性脊椎疾病，沒有打過疫苗，1月9日新冠快篩陽性確診，因身體持續不適，1月15日到急診就醫，檢查有肺炎、呼吸窘迫等情形，雖緊急收治專責加護病房，並使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇等藥物治療，但病況仍惡化，最終不幸於1月16日逝世，死因為新冠病毒感染合併敗血症及急性呼吸窘迫症候群。
編輯中心/綜合報導
指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為35例男性、26例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月24日至今(2023)年1月17日，死亡日期介於去年10月24日至今年1月17日。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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