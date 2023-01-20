汪小菲挽回張穎穎「不回家過年」！張蘭爆氣：看我怎揍你
汪小菲自從與大S離婚後，就不斷夾在女友張穎穎與媽媽張蘭之間，日前，張穎穎就在微博發文痛批是張蘭扼殺他們戀情，並要汪小菲回去好好聽媽媽的話，證實兩人已經分手，結果有網友發現汪小菲疑似為了挽回張穎穎，直接飛到安徽見面，確定兩人都不回家過年。
娛樂中心/綜合報導
汪小菲與張穎穎在去年「大汪之戰」中官宣認愛，直到16日，因汪小菲搭訕張蘭女助理一事，張穎穎才徹底爆發，指出張蘭為了流量罵她1年，讓她決定放下這段感情，不再和汪小菲來往，而汪小菲事後也跑到張蘭直播間留言：「別立人設了！」來力挺張穎穎。
怎料，就有網友發現，張穎穎的抖音最新動態在安徽市，而剛好汪小菲的定位也同樣在安徽合肥，讓外界猜測汪小菲疑似為了挽回張穎穎，親自飛到同座城市，而張穎穎也在留言區回應粉絲，「我今天在安徽，每一年都回家過年，今年不回去了，不想把負能量帶給家人！」但對於目前的感情狀況卻隻字未提。
有趣的是，汪小菲曾答應張蘭，小年夜他會回來過年，如今卻為了張穎穎跑到安徽，這讓張蘭氣到不行，在直播中針對汪小菲先前的留言痛罵，「蘭姐這歲數了，立什麼人設！」並表明要揍打汪小菲。（編輯：詹鎰睿）