過年「7禁忌」誤觸衰整年？初一不能打掃　回娘家有學問

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除了打掃之外，也有民俗說法忌諱在新年第一天「賴床、睡午覺」，主因是在新年第一天懶散恐將影響整年事業運，過年期間白天睡午覺，表示整年度都會很懶惰，其中的含意還有過年期間有很多客人到家裡拜年，如果睡午覺的話對人很失禮，此說法引發兩派網友熱議，有人認為「寧可信其有，忍耐幾天討個吉利」，而另派網友則認為大家無須過於迷信，量力而為就好。
「過年禁忌」網路聲量第3名為「選錯日子會娘家」，不少人哀怨新年卻因為民俗習慣無法跟自己的家人渡過、或是初二忙翻天卻仍要遵循傳統回娘家感到困擾；事實上，年初二在過去一直都是嫁出去的女兒和娘家人團圓的日子，在身為半子的丈夫陪同下，帶孩子、禮品回娘家，稱為「歸寧」或「回門」，也是「女婿日、迎婿日」。
命理專家楊登嵙則表示，在舊習俗上，女兒出嫁後若連續3年沒有回娘家，之後就不能再回家，因此也衍生出「寄送舊衣代替」的做法。如果初二因事無法回娘家的話，可以寄送自己穿過的衣服給娘家，表達自己回家的心願，或是選擇農曆二月初二補回娘家。
此外，其他備受關注討論的「過年禁忌」，還包括「打罵吵架」、「早上吃稀飯」和「看病吃藥或受傷」等，不過仍要提醒民眾，生活周遭多多少少會流傳一些過年禁忌習俗，但只要抓好大方向多做好事、說好話，無需過度擔心有不好的影響，過年期間最重要的還是把握與家人團聚的時光，愉快享受新年的熱鬧氣氛！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。