6大「除夕特別節目」總整理　多組大咖藝人陪你過好年

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節目《阮三个》於明晚7點30分，播出推出新春特別企畫，四隊人馬包括楊貴媚、温貞菱、施名帥、胡宇威組成「阮三隊」；嚴藝文、謝盈萱、藍葦華、陳家逵組成「俗女隊」；鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、邱凱偉組成「婆婆隊」；以及苗栗烏眉國小的小朋友組成的「烏眉隊」，更直接邀請「金鐘視帝」姚淳耀，化身「Teacher耀」，帶動現場氣氛，一場新春世紀運動會即將登場。
華視《WE ARE 我們的除夕夜》
於明晚8點在華視、公視台語台、東森超視和MOMOTV等頻道播出，集結超強音樂卡司之外，還跨領域到雲門舞集、台灣高中和日本京都橘高校，吹奏樂部橘色惡魔，帶來活力演出。而演唱嘉賓包括滅火器、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP和美秀集團等，陣容堅強。
中視、三立台灣台、三立都會台 《2023超級華人風雲大賞》
由「澎恰恰x許效舜」領軍龍隊，「吳宗憲x曾國城」則領軍虎隊，率領三立兩台的全明星，從除夕晚間8點起，進行一場兔年豪華藝能秀，長達4小時PK戰，包括「穿越時空經典秀」的經典單元「鐵獅玉玲瓏」，許效舜、澎恰恰和NONO將重新演繹，與大家一起找回青春記憶。
龍隊成員：澎恰恰、許效舜、于美人、蔡昌憲、許志豪、余凱揚、陳孟賢、林琇琪、林孟宗、翁鈺鈞、吳申梅、柯大堡、曾甜、阿白、陳志強、夏宇禾、黃玉榮、陳小菁
虎隊成員：吳宗憲、曾國城、徐展元、卓君澤、錢薇娟、郭泓志、Ｍiusa、楊盛堯、胡祖薇、顏永烈、黃沐妍、原子少年-金星、白安、蕭秉治
民視《民視第一發發發》
於明晚7點播出，節目分成四大段，包括「百人大開場」、「舞蹈PK」、「明星運動會」、「爆笑短劇」，除了有「綜藝天王」胡瓜、天后陳美鳳之外，也邀請阿翔、白家綺、籃籃、吳怡霈、賴慧如、張家瑋和郭忠祐擔任主持。
台視《2023 春節超級巨星紅白藝能大賞》
於明晚7點播出，除了廣邀近30組嘉賓輪番登台演出之外，今年依舊準備驚喜彩蛋，包括「國民姊夫」AKIRA 和Ella（陳嘉樺）驚喜合體，還有擔任壓軸演出、來自南韓的女團(G)I-DLE，接連帶來3首破億神曲〈Nxde〉、〈MY BAG〉、〈TOMBOY〉，不但全程待到最後，也參與特別橋段「人體套圈圈」遊戲挑戰。
東森《小姐不熙娣》
於明晚10點播出，《小姐不熙娣》推出特別節目「小姐不熙娣之知恩兔報迎新春」，製作單位為犒賞主持人小S（徐熙娣）過去一年來的辛勞，特地準備貴妃椅和她最愛的美食，當天由派翠克與「不吸地團」為觀眾效勞，並找來黃明志、玖壹壹、小鐘、薔薔、展榮、展瑞、巴大雄及樂天女孩（琳妲、雅涵、菲菲、筠熹、孟潔），為小S獻上精采表演。