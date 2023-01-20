春節整治！中國網信辦禁炫耀「天價年終、瀑布式壓歲錢」

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1.持續鞏固「飯圈」治理成果，密切關注春節晚會、春節檔影視作品有關情況，整治藉機挑唆粉絲群體互撕謾罵、攻擊對立等問題，嚴防「飯圈」問題外溢。加強春節期間娛樂明星網上信息呈現規範管理，防止緋聞八卦、隱私爆料佔用公共平台資源。嚴禁網站平台借春節活動，設置針對明星個人的榜單評選。集中整治各類不良「網紅」問題，嚴肅處置炒作劣跡行為、刻意扮醜之問題網紅，以及炫耀服刑經歷、美化服刑生活的「勵志網紅」。
2.嚴肅查處網絡炫富、宣揚暴飲暴食等問題，避免不良風氣反彈回潮。集中清理藉「天價年夜飯」、「天價年終獎」、「瀑布式壓歲錢」、「巨額紅包」、「頂級豪宅」、「天價彩禮」等刻意炫耀奢侈生活的圖文信息。排查刻意展示春節期間暴飲暴食、大吃大喝畫面，宣揚鋪張浪費的信息。
3.集中查處組織實施網絡賭博、網絡詐騙等違法違規行為。持續清理賭博引流信息，堅決關閉春節期間組織賭博交易的違法網站平台，嚴肅查處借棋牌類小遊戲、奪寶遊戲等名義或者利用建群發紅包等功能變相從事網絡賭博的行為。嚴整藉「春運紅包補貼」、「春節集福」、「有償轉讓福卡」等名義實施網絡詐騙問題，嚴防藉「紅包雨」等活動，誘騙用戶刷單。
4.加大封建迷信和不良現象整治力度。持續清理鼓吹炒作封建迷信陋習的圖文，處置提供算命、占卜違規服務等問題。嚴管藉低俗著裝、露骨動作等方式，打造「酒店媛」、「景點媛」、「雪媛」、「農媛」、「外賣媛」等各類低俗人設。
5.嚴管網絡欺凌、網絡沉迷等問題，加大未成年人保護力度。集中清理欺凌惡搞未成年人，或者誘導其從事危險動作的影像內容，持續整治利用「網紅兒童」牟利等問題。嚴管利用兒童智能設備、網絡遊戲、遊戲直播等管道，向未成年人傳播色情低俗、血腥暴力信息等問題。集中整治違規租號買號，鼓勵家長主動為未成年人設置青少年模式，預防未成年人、尤其是農村留守兒童沉迷網絡。
6.深入整治虛假信息等問題，防止渲染灰暗情緒。重點整治春節期間涉經濟民生、食品衛生、安全事故等領域造謠傳謠行為。持續加大對涉疫網絡謠言的整治力度，查處編造春節疫情走勢、杜撰最新防疫政策、偽造抗病毒秘方、虛構病患經歷等問題，防止誤導公眾，造成社會恐慌。從嚴查處炮製年終催債討債、破產倒閉、哭窮賣慘等虛假情節，藉演繹情感糾紛、有悖家庭倫理等低俗庸俗劇情，誘騙網民打賞消費等問題。嚴格管控藉發布回鄉筆記、返鄉見聞等不實信息，刻意煽動地域攻擊、散佈焦慮情緒、渲染社會陰暗面等問題。