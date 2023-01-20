年初二寒流確定！「斷崖式降溫」剩8度 除夕回暖要把握
明（21）日就是除夕了，中央氣象局表示，由於東北季風減弱的原因，除夕北台灣氣溫將回升攝氏2至4度，不過各地早晚仍要注意較涼的低溫，回暖的天氣將持續兩天至大年初一（1/22），初二（1/23）晚上確定會有寒流南下侵襲，初三和初四（1/24至1/25）受寒流冷空氣影響，北部和宜蘭低溫僅攝氏8至10度、中南部和花東低溫攝氏10至13度，沿海空曠地區還會更低，降溫相當明顯，初五（1/26）寒流減弱回溫2天後，初七初八（1/28和1/29）又一波大陸冷氣團侵襲，總體來說，年假期間有2波較強的冷空氣報到，民眾可要好好把握明後兩天叫溫暖的天氣了。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員曾昭誠指出，明日除夕東北季風減弱，主要受惠的區域為北台灣，和今日小年夜（1/20）相比，白天高溫可達攝氏20度上下，回升攝氏2至4度左右，中南部和花東地區高溫則是攝氏23至25度，低溫部分，除夕全台各地約落在攝氏15至17度，早晚感受有涼意；值得注意的是，今晚至明日清晨，彰化以北的中層水氣將帶來一些降雨，明日桃園以北、東半部地區整天仍有局部短暫雨，但雨量不會像今日宜花地區這麼多。
回暖持續到初一，初二白天雖然還是可見太陽露臉，但晚上開始，一波寒流南下侵襲，初三呈現「越晚越冷」的降溫狀態，初三和初四，北部和宜蘭低溫僅攝氏8至10度、中南部和花東低溫攝氏10至13度，沿海空曠地區還會更低，且搭配鋒面影響，北部、東半部迎風面整天都有短暫雨，其它地區則是維持多雲。
曾昭誠提醒，初二晚上到來的寒流將在初五和初六減弱，各地回到與今日類似的天氣，不過在觀測上，初七又會有一波強度為大陸冷氣團的能空氣侵襲，預計會影響到初八，且東半部及大台北地區有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，民眾春節期間一定要做好禦寒準備。