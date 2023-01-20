UBA／文化逆轉勝　八強列車有望

環澳賽終點前衝刺　巴林勝利車隊搶下重要勝利

▲環澳賽競爭激烈。車隊提供
▲環澳賽競爭激烈。車隊提供

記者廖聿偉/綜合報導

通過終點前短陡坡的關鍵篩選，畢爾包(Pello Bilbao)加入范恩(Jay Vine)和賽門葉慈(Simon Yates)所屬的領先集團，為巴林勝利車隊在前線爭取到一席之地。進入環澳第3站的決勝階段。3人手中仍握有半分鐘的領先優勢，最終仍須以速度對決，來決定本日的冠軍所屬。

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有意問鼎總成績的范恩，成為領先集團的動力來源。不過在他身後的畢爾包和賽門葉慈，才是角逐賽段的真正人選。終點前150公尺左右，巴林勝利車隊主將巴斯克眼見機不可失，從地主好手身後發動攻勢的他，成功抵擋賽門葉慈的強勁反擊，生涯首戰環澳就傳回捷報，總成績也回升至第2位。

「今天的賽段非常適合我的屬性，在高強度的短坡後，終點前是高速的下坡路段，經過一陣賣力追趕，我在登頂前300公尺趕上范恩和賽門葉慈的腳步。因為對手還有爭取總成績的考量，專注做出最佳衝刺的我，知道自己會比他們更有機會，相信帶隊總監史蒂芬斯，也會為我們精彩的團隊合作感到驕傲。」

此行執教的總監史蒂芬斯，也再次讚許選手們的好表現：「我們深知畢爾包是爭取賽段冠軍的潛力人選，唯有發揮團隊合作的力量，才有機會參與決勝階段的比拼。想擊退這兩名強勁的對手絕非易事，但巴斯克主將成功在今天扳回一城；不過這場比賽還沒結束，眼前還有艱難的賽段等著我們。」

在完成序幕站和3個公路賽段後，畢爾包與范恩的時間差僅15秒，眼前的第4站賽程相對平緩，守護巴斯克主將是全隊的首要任務。除此之外，終點前的緩坡衝刺，是速度好手的最後機會，這也意味著以鮑豪斯(Phil Bauhaus)和阿恩特(Nikias Arndt)為首的高速列車將再次加足馬力爭取榮耀。

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