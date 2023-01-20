NBA／爆帕克不滿自己接馬刺主控 穆雷：否則他不會離隊
亞特蘭大老鷹隊控衛Dejounte Murray(穆雷)近期上了由Stephen Jackson和Matt Barnes主持的播客節目《All The Smoke》，其中在討論到一個主題時，他表示自己在2017-18賽季接下球隊先發控衛時，明顯能感受到Tony Parker(帕克)對此很不滿意。
記者黃建霖/綜合報導
「我開始成長，第一年結束時，我在季後賽對火箭的比賽中陷入困境；第二年，球隊看到我回歸後變得更強壯、更棒。那是我從Tony手中接過工作的一年。」Murray這樣說道，「波總帶我們進了辦公室，他和Tony說了這件事，但他不喜歡這樣．．．我知道他不喜歡這個決定，因為如果他接受，他應該要指導我，他不會去夏洛特，他會留在這。」
2017-18賽季中，馬刺決定讓Murray接任主力後衛，Parker那年夏天決定離隊，前往黃蜂打球。顯然這個舉動讓前者有些受傷，認為自己沒有從球隊那得到足夠的支持。
而Jackson也插話表示，「我知道Tony就是那種人，他是偉大的球員，會進入名人堂，但他非常自私、一直就很自私，因為如果他不是那麼自私，我們本可以獲得更多的冠軍和成功……他是我共事過的最自私的球員之一。」
不過儘管Murray坦承和Parker之間的關係很緊張，但他對球隊的其他方面給予正面評價，包括和Manu Ginobili一起打球，以及Kawhi Leonard如何成為他入選最佳防守陣容的助力。
但讓人感到有意思的是，過去Jackson就因為不接受馬刺要讓Leonard上位的計畫、拒絕減少自己的上場時間，而最終和球隊產生矛盾後離隊，如今卻是他給予Parker最猛烈砲火，實在讓人玩味。