吳慷仁小年夜放閃！緊貼女神燦笑 粉絲敲碗：來個兔寶寶
去年娛樂圈喜氣滿滿，一對對螢幕情侶檔結婚生子，被寄予厚望、極可能是下一組步上紅毯的金鐘影帝吳慷仁和女友邵雨薇，小年夜合體放閃，秀了一手好書法，一起寫春聯祝賀粉絲「嘿皮兔給的」（happy together），超可愛的諧音梗，立刻閃瞎一票粉絲！
記者江芷稜/綜合報導
曾經分手又復合的吳慷仁、邵雨薇，相當珍惜得來不易的緣分，有共識朝著下一步發展，去年因為男方出國拍戲，長時間沒有留在台灣，但兩人感情不減，男友一句話就讓邵雨薇飛去泰國相陪，一起度過難得長假，且情侶合影絲毫不扭捏，返國後陸續曬出10多張合影，俊男美女相當登對。
而長年租屋的吳慷仁，去年買了新家裝潢入住，似乎有意作為未來婚房，屢屢被問到結婚計劃，他坦承40歲了，事業也小有成績，還在努力衝刺演藝事業，感情事會好好計劃，希望大家給他時間稍等一下，有好消息會告訴大家。邵雨薇也抱著待嫁女兒心，等待男方求婚。
今日適逢小年夜，吳慷仁與邵雨薇一起寫春聯，把兔年相關字眼都寫成吉祥話，紅紅火火的一排春聯增添喜氣，吳慷仁手拿著「幸福來的太兔然」、「一起幸福吧！（日文）」，滿臉笑容的邵雨薇則以橫批「嘿皮兔給的」送上祝福給粉絲，影迷看好他們感情修成正果，在臉書文章底下留言「2位今年該娶了吧，今年該嫁了吧！」、「新年快樂，支持慷仁雨薇兔gether」、「慷仁來個兔寶寶如何，很可愛呀哈哈哈」。