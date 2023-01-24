專訪／陳怡叡女團夢碎轉戰啦啦隊　25歲買下1500萬新房

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陳怡叡說，「我算是解約後比較幸運的人。」因為外型出眾，統一獅Uni-GIrls啦啦隊邀請她加入，至少她還保有表演舞台，不過她也嘆：「以前學生時期如魚得水，入行以後發現自己不足，因為太多漂亮女生，在這行很容易沒有自信心。」出道初期滿多PTT鄉民在討論她，留言毫不留情說「長得普通好像路人」、「根本沒有辨識度」、「怎麼一直跳錯」、「拍廣告也認不出是她」。
以前陳怡叡是同學騎腳踏車跟在她後面吹口哨、一群男孩圍著教室外看她上學，學長捧著99朵玫瑰花追求的風雲人物，她坦言人生的自信從簽約那一刻消失殆盡，因為在經紀公司受訓，聽到的都是批評，但是越難聽的話她越不怕聽，陳怡叡坦言她會時時搜尋自己的新聞，把所有網友Tag她的應援影片看完，這樣每天要滑手機至少1個小時起跳吧？！她說：「會哎，我滿喜歡看留言，算是一面鏡子吧，把每一項工作做到最好，看到該檢討的地方，下一次就不會了。」
除了啦啦隊工作，陳怡叡出寫真書、拍電影、電視劇，也上實境節目《全明星運動會》，橫跨多項領域，25歲就砸錢買下1500萬新屋，她坦言：「我不敗金，也沒有物欲，我的夢想就是買房子，我從嘉義搬到台北，工作不穩定，每天流離失所的感覺，一直希望努力到一個程度，可以擁有自己房子，不用每年搬家。」
要說有什麼犧牲？陳怡叡笑說，大概就是網購的購物車不能想結帳就結帳，「其實很多人是有能力付頭期款，只就是不願意看到帳戶清空，或不願意去承擔每個月的房貸，不想承擔這些壓力，我覺得我只是比別人多一點勇氣。」
不過有一陣子，她頻頻露面開箱新家的節目，不少網友又酸「她們這樣的女生，閉上眼睛錢就來了，牙一咬就過了」，陳怡叡怒到不行，「我那時候非常生氣，所有一分一毫，都是靠我自己努力來的，你們怎麼可以亂說？」她還馬上叫妹妹辦帳號去幫自己說話，妹妹冷回：「出道多久了還理這種留言？！」陳怡叡又說：「我不管，妳必須愛護我，妳現在留言，我心情就好了，我就是要有人站在我這邊的感覺。」
她是情緒來得快去得也快的人，笑說遇到酸民攻擊，自己亂胡鬧一下就好了，家裡的2個妹妹，也是她的最強後盾，她說：「從小爸爸要我們3姊妹當護士，他說護士有一技之長、工作穩定，又可以救人積陰德，女兒不能當醫生，當護士也不錯。」陳怡叡第一志願填了一個普通高中，心想以她的成績也不會上，沒想到就上了，反而2個妹妹都是念護校。