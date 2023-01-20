MLB／「他是另一個星球來的」　Manny：大谷能領5億美金

洛杉磯天使隊的二刀流超級球星大谷翔平，2021年以超狂二刀流表現奪下生涯首座美聯MVP後，去年賽季再以歷史級的表現，締造好幾項屬於他本人的「大谷障礙」，今年賽季結束就要成為自由球員的大谷，會得到多大的下一份合約也引發許多人討論，現在就連大聯盟傳奇球星Manny Ramirez也跳出來參一腳，直言「他有5億美元(約151億台幣)的價值」！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 日前Manny接受祖國多明尼加當地媒體「Z101 Digital」的記者Héctor Gómez採訪時，不吝透露出對大谷翔平的讚嘆，還說「他是從另一個星球來的」。而關於大谷的新合約，Manny直言「有5億美元(約151億台幣)的價值」，並且說大谷的出現是大聯盟有史以來從來沒看過的現象，他能夠做到場上所有的一切，我會先付給他2.5億美元(約76億台幣)作為投手的價值，而另外2.5億美元(約76億台幣)則是他作為打者的價值。WBC／大谷都幫忙招募！守護者Kwan資格不符無緣日本武士MLB／前明星守護神Britton走下坡 自辦測試會找機會MLB／大都會豪灑1.1億 綁住主力捕手兩年仲裁年MLB／比C羅還貴？英媒估大谷未來年薪可能破紀錄