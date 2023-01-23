各務孝太「日本混血」紅包1年收2次 開運儀式這物綁包包
「混血男神」各務孝太從《全明星運動會4》、網劇《第9節課》擄獲高人氣，他與《NOWnews今日新聞》分享新年計畫，新年將與日籍型男爸爸在台北團圓，他受訪透露：「日本跟台灣過年不太一樣，日本的新年是台灣跨年，台灣是農曆新年，所以小時候可以有2次拿紅包的機會，現在變成要給小朋友2次紅包。」
記者羅凌筠/台北報導
各務孝太以前在日本過年會拜拜，往年願望都是盼身體健康、工作順利，而求來的御守會綁在包包上，象徵保平安，問他錢包裡放什麼帶旺財運？各務孝太說道：「我沒有錢包，出門只帶100元，直接把現金全部放口袋。」此外，各務孝太表示日本的籤分大吉、吉、凶，像他2022年抽到大吉，冥冥中真的覺得「認識我的人變多了」。
在台灣過年免不了陪爸媽玩麻將，各務孝太透露自己的牌友都是家人，「我速度偏慢，跟家人、朋友玩都是輸，最多輸過5000元。」反而玩刮刮樂手氣不錯，中過200元。還有一個讓各務孝太想念的「家人」，就是住在台中老家的6歲馬爾濟斯愛犬Kiri，各務孝太說：「因為錄《全明星》半年沒回去，Kiri忘記我的味道，我好難過，Kiri可能有點不開心，但是我還是很想牠，會帶牠出去玩。」
問及新年展望？各務孝太表示，2022年認識他的人變多了，參加《全明星》多了很多通告，曝光量算是滿大的，希望2023年大家更期待他的新作品，「目前先安排戲劇課程，想把中文能力拉高，往戲劇方面發展為目標。」如何犒賞自己1年來的成績？各務孝太表示因為工作太忙，沒有陪爸爸過生日，將送他1台按摩椅當作禮物。