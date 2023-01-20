林志穎重遊峇里島！曬12年前對比照 網友揪一亮點心疼了
48歲的「不老男神」林志穎，去年7月遭逢重大車禍，經過半年休養，身體逐漸恢復健康，今年2月打算復出螢光幕，他趁著過年長假帶著一家人出遊，遠赴印尼峇里島度假，在社群平台曬出12年來多次舊地重遊的照片，眼尖網友發現他都穿同一條褲子，還開口詢問了一句話，沒想到答案讓人相當心疼。
記者江芷稜/綜合報導
林志穎與老婆陳若儀先有後婚，陸續生下大兒子和一對雙胞胎弟弟，他曬出老婆幫忙拍攝紀錄的背影，從2011年、2017年、2018年和2023年在峇里島的旅遊照對比，小朋友日漸成長茁壯，身高慢慢抽高，都快超過爸爸了，林志穎始終和孩子手牽著手，格外顯得溫馨。而他穿的都是同一件黑白印花短褲，讓網友忍不住笑說太節省了，「爸爸怎麼12年了還穿同一件褲子！」
忠實粉絲關心林志穎身體狀況，留言問候「小志應該恢復往日體重了吧，新年快樂，平安幸福喔！短褲很耐穿！」因為車禍暴瘦到50幾公斤的林志穎，也貼心回覆粉絲：「肉有長了一些，褲子穿起來還是太大，腰圍反折穿起來」，透露身體狀況還沒恢復，還附上一個笑哭的表情符號，讓網友相當心疼。偶像重返螢光幕不易，粉絲安慰他「恢復好多囉！還是要好好休息」、「快快康復吧」，期待下次能看到林志穎重現燦爛笑容，和粉絲們打招呼。