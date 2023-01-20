小甜甜放煙火迎新年！離婚官司懸宕 許願：壞事都過去
38歲女星小甜甜深陷離婚官司，仍需扛起家庭經濟重擔，支付車貸與房貸，過年前仍在趕拍八點檔《市井豪門》存檔，她和馬國畢、王瞳進棚拍戲，還巧遇戶外拍攝煙火的戲分，和一票演員們開心放煙火，許願2023年一切壞事都能過去。
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜在《市井豪門》飾演的角色秀如，和馬國畢是一對歡喜冤家，非常討觀眾喜歡，不過爆發教會風波後，因為民視多位演員包括白家綺、吳東諺等人都是教會成員，讓影迷擔心她戲分會受到影響，不過截至目前，小甜甜仍正常演出該劇，沒有被封殺。
她今（20）日在IG限時動態曬出一段演員們放煙火的影片，身穿格子襯衫上衣和牛仔褲的她，和劇中老公馬國畢站在一起，對方親密把手放在她肩上，看起來幸福無比，小甜甜感慨地說：「真的要準備迎接正式的2023年了，壞事去好事來，新年快樂」，還幽默自嘲「我是背影殺手」。
小甜甜和老公宋先生的調解庭，原定16日開庭，最後卻因為不明原因取消，一度傳出兩人有意和好，但事後她發文否認該消息，表示想離婚的決心沒有改變，強調「真相終究只有一個！事實也終究就是事實！我想離婚的決心並無改變！身為母親，我會堅定地保護家人，保護自己」，離婚官司將於年後才會正面對決。