喜迎萌兔年！蘇巧慧邀林楚茵「兔兔趣味問答」 

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學習完兔子的知識，兩人也在現場挑戰「兔兔趣味問答」，題目千奇百怪，兩人首先透過照片猜測一座看似平凡的兔子雕像要多少錢，經過一番胡亂猜測後，才知道該雕像是由知名普普藝術家傑夫‧昆斯製作的不鏽鋼雕塑作品《兔子》，要價28億元，讓蘇巧慧跟林楚茵都驚呼連連，大嘆藝術果然不是普通人能理解。
另一題問到兔子的作息，兩人也萬萬沒想到原來兔子在夜間更有活力，林楚茵開玩笑說看來夜貓子的稱號要改成「夜兔子」，還自爆自己就是夜兔子的代表，就算忙到三更半夜還是會堅持追完劇才睡覺，蘇巧慧也加碼爆料同黨立委林宜瑾也是夜兔子的代表之一，每次都大半夜還在回訊息。
其中被問到兔子為什麼會吃自己的便便時，現場志工也拿出真的兔子大便讓兩位立委仔細端詳，兩人都直呼長得好像巧克力，林楚茵還拿出自己隨身攜帶的巧克力球加以比較。蘇巧慧更順勢慫恿林楚茵將兔子便便裝進巧克力盒子裡，帶到立法院請同事們吃，大玩惡趣味，讓林楚茵直喊「這樣太壞了！」
接著兩人拿著數個由兔子點心特製成的「國運籤」，讓兔子隨機吃下點心，預測2023年度運勢，但兔子一開始卻對點心興趣缺缺，讓蘇巧慧跟林楚茵只好使盡全力向兔子推銷手上的點心，努力獲得兔子青睞。最後兔子選出「飽」作為今年度運勢關鍵字，讓蘇巧慧笑稱希望今年是一個大家都能「吃飽飽、睡飽飽」的一年。
蘇巧慧與林楚茵最後也提醒民眾，外型可愛的兔子的確是很多人考慮養寵物的選擇之一，但希望大家養寵物前務必深思熟慮，以認養代替購買，也可以透過台灣流浪兔保護協會協助媒合飼主認養兔子，大家一起用心對待每一個生命。