美菲誓言重振安全合作關係　應對可能衝突

（中央社馬尼拉20日綜合外電報導）美國和菲律賓今天誓言「重振」彼此國防合作，以應對南海爭端等兩國共同關切的安全問題。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法新社報導，菲國舉辦了與首要防務盟邦美國的高層安全對話，這是菲國現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）恢復雙方70年夥伴關係的行動之一。這項夥伴關係因菲國前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）而陷入不穩定。菲、美發表聯合聲明說，兩國商定將「重振防務和安全合作關係，並確保雙方結盟關係有效適應新挑戰」。美國亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）在記者會中說：「我向各位保證，在我們的對話中，和南海相關的重要問題是會談核心。」菲國外交部次長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）則在記者會中表示：「我們商定了若干重要措施，足以顯示我們對雙方結盟和夥伴關係的堅定承諾。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120120美國將就俄烏戰爭「對中劃紅線」 眾院議長訪台成話題投履歷了！這家公司祭千萬年薪 徵王牌空服員月事界拓荒／不只有衛生棉！生理用品種類多 女性自己選月事界拓荒／月經就是生活！流血革命啟動 別再叫處女膜