確保寵物福祉　荷蘭將禁養扁臉犬與摺耳貓

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阿德馬在聲明中說：「我們讓無辜動物過著悲慘生活，純粹只是出於我們覺得牠們美觀、可愛。這是為何今日我們要採取行動，讓荷蘭成為一個寵物不再需要為外觀取悅人類而活受罪的地方。」
像哈巴狗與蘇格蘭摺耳貓等的外觀讓人趨之若鶩，成為名流的最愛與社交媒體上的「網紅」，但這類寵物都有許多健康方面的問題。
近期相關研究發現，哈巴狗和其他扁臉犬類如法國鬥犬、西施犬等更容易出現健康問題，尤其是呼吸方面。此外這類特徵讓牠們易患眼疾、脊椎疾病、心臟病與肺炎；平均壽命也比一般犬種短少。
阿德瑪說，飼主們雖本意均為良善，但往往沒有意識到寵物相貌外的另一面，「思考這類問題不僅出於我身為相關部會首長，也是基於人性」。
他說荷蘭政府會完整羅列哪些寵物品種，相關作業尚需一段時間。
荷蘭其實在2014年就已禁止飼養「外貌協會」寵物，但仍有一些動物走非法管道或從國外購入。這次修法制定新規盼能堵住漏洞，不再讓人合法擁有這類寵物。
阿德馬在致函國會說明修法意旨的信裡說：「狗兒鼻子太短會經常喘不過氣，使牠們終生受苦；異常的顱顏形狀恐讓牠們患有長年頭痛；摺耳的貓因軟骨異常，會造成牠們很多痛苦。」
人們數百年來一直在培育混種的寵物，今日人們所看到的某些個別犬貓種類就是這樣的產物，而到20世紀後期，飼養這類犬貓開始成為流行時尚與商機。
不過相關禁令會制訂落日條款給予緩衝期。目前已擁有這類寵物的飼主可保有愛犬愛貓到牠們過世。（譯者：陳亦偉）1120121