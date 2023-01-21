NBA／Embiid對Olajuwon做出有力反擊　純低位單打已過時

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「他為什麼要投三分呢？他有很大的體型優勢，如果我面對防守者有這種優勢，我會讓他們筋疲力盡。但投三分？這反而讓防守者更輕鬆，只有當我累了的時候，才會打得這麼沒有威脅性。當你試圖去爭取勝利時，就不能這樣打。」Olajuwon如此說道。
而Embiid對於這樣的說法十分不以為然，「Doc(Rivers)來到球隊後，告訴我的第一件事就是要搞清楚自己在場上要球的位置。顯然，過去的大個子喜歡在低位接球。但我之前就說過：低位單打、特別是整場比賽都打低位，很容易被包夾。這些老傢伙們總是講低位、說你必須一直待在油漆區，這種說法很搞笑。你不可能再靠這種方式贏球了。現在已經不是80年代、90年代，他們的說法沒有籃球智商。」
Embiid表示，他的訓練團隊以及球隊主帥都認為，重點是在場上找到舒服的位置，「我在哪裡能成為一個更好的組織者？在哪能成為一個更好的得分手——而不是會被輕易包夾？我會讓自己在那邊打球。」
其實，以現代籃球來說，防守已經變得更加有針對性，中鋒球星要解決的問題有兩點：如何在有威脅的位置接球，以及如何在維持一名球星該有的大量出手？
顯然現在比賽節奏更快，不可能在等待中鋒球員慢慢地在完成一次防守後來到進攻端的低位落位；再者現代的防守體系採取大量延阻、無球協防，球員要在低位直接拿球難如登天。這也是外線球星在當今聯盟更吃香的原因，因為他們可以直接從後場持球，然後藉由一次擋拆就進入進攻位置。
而現役最出色的兩名內線球員Nikola Jokic和Embiid各自選擇了不同的打法，前者讓自己變成了一種新時代兼具低位、投射、持球、掩護和組織者的全能「無位置球員」，那讓對手無法將其限制在禁區；而後者則是讓自己變成鋒線搖擺人，在各個位置進行三威脅出手，將進攻範圍拉大。
Olajuwon是公認NBA史上低位腳步最棒的球員，他也以此拿下兩座冠軍，但長人用低位單打取得成功的時代在當代已不適用，它必須被改造、與其他比賽方式配合才能殺傷對手。