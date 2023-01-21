除夕回暖適合外出！初二迎寒流 彭啟明：挑戰入冬最低溫
今明兩日除夕和初一（1/21至1/22）東北季風減弱，北台灣氣溫有望回升攝氏2至4度，不過因為大陸華南雲雨區在上半天會通過北台灣，因此苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶，中午前仍是陰天有短暫陣雨天氣，中央氣象局更是針對宜蘭縣發布「大雨特報」，不過這樣的情況下半天就會回穩，明日初一東北季風更明顯減弱，各地大多是多雲或有陽光的天氣，適合到戶外走春或拜年；不過初二（1/23）晚上寒流來襲，初三和初四（1/24至1/25）受寒流影響，各地降溫相當明顯，天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明更直言，將「挑戰入冬新低溫紀錄」。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師吳聖宇指出，除夕下半天隨著雲雨區向北離開北台灣上空，北台灣的降雨會減少，逐漸轉為多雲到陰天氣，今晚預估只剩東北角、宜蘭一帶還有些局部短暫陣雨機會，其它各地都是多雲或晴的天氣。
除夕溫度部分，北部、東北部白天高溫將回升到攝氏19至21度，中部及花東地區攝氏21至24度，南部可到攝氏24至27度；入夜至明日清晨中部、北部、東北部空曠地區低溫攝氏14至16度，南部及花東地區16至19度，空曠地區可能降到15度上下，中南部的日夜溫差變化大。
目前需要特別關注的仍是大年初二晚上來襲的寒流，天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明直言，初三和初四（1/24至1/25）是這波最低溫的時候，新的預測比前幾波還低，台北市低溫有機會跌到攝氏7至9度，挑戰入冬新低溫紀錄。
吳聖宇則提及，初三晚間到初四清晨，中部、北部、東北部空曠地區低溫可能下探攝氏6至8度，都會地區也將降到攝氏10度或以下，南部、花東空曠地區低溫攝氏10至12度，韓裔相當明顯，最快要到初四白天溫度會略回升，但是真正有感的回溫可能要等到大年初五（1/26）白天才會較明顯。