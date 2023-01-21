Joeman包棟民宿辦尾牙！一口氣抽30萬 開放徵才網友暴動
網紅界商機滾滾，靠著業配賺到荷包滿滿，每年尾牙、年終數字都非常驚人，繼蔡阿嘎的驚人大手筆，滿足員工願望之後，有百萬訂閱的知名網紅Joeman（九妹）同樣撒錢不手軟，直接到宜蘭包下一棟民宿辦尾牙，還有廠商贊助的3C禮物、紅包抽獎，一口氣抽了30幾萬元台幣，每位員工直接帶走白花花的鈔票，並透露年後開放徵才，讓網友都快要暴動了！
記者江芷稜/綜合報導
Joeman昨（20）日發布農曆年前最後一支影片，就是公司辦的尾牙活動，由於業務激增，工作室擴編到8個人，這次索性包下宜蘭的奢華民宿舉辦尾牙烤肉，一晚就要3萬多元台幣，並準備一堆獎項慰勞員工，光是最小獎的相機就要上萬元，還有價值7、8萬元的液晶螢幕，不僅於此，還有8到10萬的現金獎現抽現領，直接動用到點鈔機數錢，讓每個員工收穫滿滿。
Joeman強調，影片裡的獎金、獎品跟刮刮樂多數都是廠商贊助的大獎，但都只是尾牙禮物，每位員工各自還有豐厚的年終獎金，而且光是年假竟然一口氣放了17天，員工福利相當不錯，年後將開放一名徵才機會，消息一出，讓網友躍躍欲試，竟然連阿滴都來留言「想應徵啦」，粉絲狂讚Joeman是好老闆，「這尾牙滿分」、「這老闆可以跟」、「這間下次可以考慮」！