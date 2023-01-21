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蕭美琴接受美聯社專訪　稱北京無權決定台灣與世界打交道

▲駐美代表蕭美琴接受美聯社專訪表示，台灣歡迎來自世界各地的訪客，北京領導階層無權決定或定義台灣如何與世界打交道。（圖／美聯社／達志影像）
▲駐美代表蕭美琴接受美聯社專訪表示，台灣歡迎來自世界各地的訪客，北京領導階層無權決定或定義台灣如何與世界打交道。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國近年來不斷加強對台軍事壓力，更宣稱不放棄「武統」，再加上俄烏戰爭爆發後，台海局勢隨之受到更多關注。駐美代表蕭美琴近來接受《美聯社》專訪，針對台灣因為與中國競爭加劇而導致的一系列台美軍事、外交與貿易關係等議題發表看法。蕭美琴在專訪中強調，台灣歡迎來自世界各地的訪客，北京領導階層無權決定或定義台灣如何與世界打交道。

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蕭美琴20日時在雙橡園接受《美聯社》訪問，暢談灣因為與中國競爭加劇而導致的一系列台美軍事、外交與貿易關係等議題。首先談到俄烏戰爭給予台灣重要啟示，並且從中汲取經驗，指出台灣應讓預備軍人與平民做更完善的準備，以助於阻止中國攻擊，以及在面對中國入侵時的自我防衛，就如同在俄羅斯大軍入侵時，烏克蘭全民進行抵禦對抗。

蕭美琴表示，「我們現在所做的一切都是為了防止烏克蘭悲劇在台灣衝眼，最終目的是尋求阻止動武。但在最壞的情況下，台灣清楚必須做好更充分的準備。」

對於新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否應該兌現他先前的訪台承諾，蕭美琴表示這得由麥卡錫決定，但台灣人民歡迎來自世界各地的訪客。蕭美琴強調，北京領導層「無權決定或定義我們如何與世界打交道」。

▲蕭美琴在雙橡園接受《美聯社》訪問，暢談灣因為與中國競爭加劇而導致的一系列台美軍事、外交與貿易關係等議題。（圖／美聯社／達志影像）
▲蕭美琴在雙橡園接受《美聯社》訪問，暢談灣因為與中國競爭加劇而導致的一系列台美軍事、外交與貿易關係等議題。（圖／美聯社／達志影像）
《美聯社》在專訪中指出，在華府，台灣自治是美國兩黨都大力支持的議題之一。美國政府過去幾十年來一直奉行戰略模糊（strategic ambiguity）政策，但在裴洛西於2022年8月訪台後，中國大規模進行軍演，讓美國部分國會議員認為，美國是時候放棄戰略模糊政策，應明確表示美國將與台灣並肩作戰。不過蕭美琴對此僅表示，這項政策讓現狀得以維持數十年，維持了和平。

與此同時，蕭美琴表示，看到烏克蘭成功抵禦俄羅斯軍事入侵後，台灣意識到需要標槍飛彈（Javelin）、刺針飛彈（Stinger）、海馬士多管火箭系統（HIMARS）與其他小型機動武器系統。而台美也就其中一部分達成協議。

蕭美琴表示，台灣正努力確保地面部隊盡快轉向更堅韌的武器供應。即使美國與其他盟友向烏克蘭投入價值數十億美元的武器，使全球武器庫存緊張，「美國向我們保證，台灣是一個非常重要的優先事項」

在專訪中，蕭美琴指出烏克蘭的經歷對美國和其他盟國也有借鑑意義，包括受到威脅的民主國家團結一致的重要性，「向專制領導人發出武力絕非選項的一致訊息至關重要，動武將受到國際強烈的回應及後果」。

另外，蕭美琴還談到了拜登政府推動的美國晶片生產。她指出，台灣的晶片產業歷時數十年發展，並表示有信心「在未來幾十年內，將會繼續成為全球供應鏈不可或缺且不可替代的貢獻者。」

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