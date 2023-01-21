過年不想聽的話！最怕長輩問「6大話題」：薪水多少排第2
今（21）日喜迎除夕，除了回老家團聚外，也會見到長輩與親戚，但來自親朋好友的一些「關心」卻令不少人頭痛，有民眾更表示幾乎每年都會聽到相同的問題，《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內相關話題的網路聲量表現，發現民眾最討厭被問到的包括催婚、催生、薪水，而這些往往是不願提及的隱私，卻又不知如何回覆才是最佳方法，熱情網友也分享脫身方法。
記者鍾怡婷/綜合報導
在長輩的各種問題轟炸中，以「結婚」相關問題令最多民眾感到頭痛，網友紛紛抱怨「真的一到25歲就會有長輩開始問」，表示長輩總是不斷詢問「什麼時候要結婚？」，接著便開始一段說服，像是「不結婚以後老了會很可憐…….」、「不結婚會很孤單喔」，引起許多人的共鳴，有民眾分享自身經驗，說道「有一次我很認真的反問姑姑：『你真的覺得結婚好嗎？』，然後她就愣住了」，表示若遇到結婚相關問題，推薦可以使用反問法，把問題丟回給對方。
而「薪資待遇」也是長輩愛問的問題之一，有網友發文分享「我年薪不到50萬，超級討厭被一些親戚問薪水、年終」，並說道「那如果是高薪的話是不是就不怕被問？」，文章釣出高薪族群回應「我都少報，免得之後被要求過年吃飯要出多一點」、「會被說紅包應該要包多少，然後衍生問題很多」，表示無論薪水高低都討厭被問薪資待遇，認為錢多自己知道就好，告訴別人反而會帶來不必要的困擾。
此外，有民眾提及婚後遇到長輩「催生」的連環攻勢，有網友分享「我老公都笑笑回：『啊一直問是有要一起養嗎？』」，其他網友則建議「反正他們只想聽他們想聽的，與其聽他們繼續講，不如直接打哈哈就好」，表示除了正面回擊，也可以使用傻笑法帶過話題；另一方面，有大學生提及親戚過度關心「感情狀況」，抱怨「高中的時候都說交往會影響學業，結果一上大學就問有沒有對象」，引起熱烈討論，留言像是「真的不是上大學就會自動掉下來女朋友」、「還有硬要介紹朋友兒子的，超尷尬」，表示完全不想在親戚聚會下分享自己的感情狀況。