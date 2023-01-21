快訊／本土確診+20773！死亡個案增33人　境外移入305例

指揮中心表示，今日新增之20,773例本土病例，為9,583例男性、11,182例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(4,405例)，高雄市(2,442例)，桃園市(2,416例)，臺中市(2,391例)，臺北市(2,207例)，臺南市(1,709例)，彰化縣(926例)，新竹縣(570例)，苗栗縣(550例)，新竹市(419例)，屏東縣(419例)，雲林縣(404例)，基隆市(365例)，宜蘭縣(337例)，南投縣(286例)，嘉義縣(236例)，花蓮縣(209例)，嘉義市(186例)，金門縣(120例)，臺東縣(112例)，澎湖縣(55例)，連江縣(9例)。
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指揮中心說明，今日新增305例境外移入個案中，為167例男性、138例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月21日至今年1月20日。
指揮中心統計，截至目前國內累計21,390,815例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,064,492例排除)，其中9,323,771例確診，分別為46,797例境外移入、9,276,920例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,071例COVID-19死亡病例，其中16,051例本土，個案居住縣市分布為新北市3,127例、臺北市1,751例、臺中市1,715例、高雄市1,591例、臺南市1,197例、桃園市1,181例、彰化縣1,041例、屏東縣628例、雲林縣523例、南投縣516例、苗栗縣443例、嘉義縣420例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市272例、花蓮縣268例、新竹縣265例、臺東縣199例、新竹市176例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。