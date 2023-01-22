打麻將連莊不能上廁所？醫曝「恐怖後果」：嚴重要送急診
春節假期除了返鄉圍爐、出門走春，室內團聚的活動肯定不能少，尤其寒流即將來襲，打麻將、玩撲克牌等就是最消磨時間又能增近感情的娛樂，不過長時間待在牌桌上可要小心了，書田診所泌尿科主任醫師周固表示，久坐加上長期不解尿，可能導致「尿液儲留」出現，可能打完麻將後連尿都解不出來，出現尿液逆流、泌尿道感染等症狀，恐怕需要送醫急診，建議民眾應2小時就固定排尿一次，別為了連莊賺大錢犧牲自己的健康。
記者張志浩/綜合報導
周固指出，人體的腎臟每分每秒都在產生小便，但打麻將注意力都在牌桌上，自然不會特別注意，因此當有想解尿的感覺時，通常已經憋了一段時間，以男性為例，如果為了連莊或牌桌禁忌不去上廁所，膀胱會不斷地膨脹放鬆，同時括約肌也會為了不讓尿液滲出，一直在收縮，導致最後真的要小便時，括約肌放鬆困難，讓人感到「膀胱明明脹脹的，卻尿不出來」的不適感，此時就會造成尿液儲留，需要送至急診，也容易併發尿液逆流，影響腎功能。
而針對女性方面，周固提及，女性排尿主要靠骨盆腔的肌肉（括約肌），相較於男性多了一道攝護腺的阻力，女性在長時間憋尿的情況下更容易讓括約肌收緊，導致尿液儲留，且更要注意的是，女性的膀胱容量比男性少了20c.c至40c.c，因此憋尿的傷害更大，尿液儲留可能還需要透過導尿緩解，甚至有可能讓細菌經由尿道進入，造成泌尿道感染。
周固提醒，通常身體發出想要排尿的警訊分為2階段，且膀胱都已經處膨脹狀態，第一是儲存量到達120c.c至150c.c時，第二是儲存量到達幾乎極限時，男性大約是400c.c至420c.c，女性則是380c.c至400c.c；因此建議過年打牌時，因事先和親朋好友談好條件定期上廁所，至少2小時就要上一次，牌局進行時，也應避免攝取過多的茶類、酒精，讓身體徒增負擔。