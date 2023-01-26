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兔年最旺3生肖！屬猴悶頭賺錢、屬狗走桃花運　冠軍是他

▲氣流風水勘輿師瑪林揭曉2023兔年最強運勢3生肖排行榜為羊、狗、猴。（圖／Mahoya 靈氣精油提供）
▲氣流風水勘輿師瑪林揭曉2023兔年最強運勢3生肖排行榜為羊、狗、猴。（圖／Mahoya 靈氣精油提供）

記者羅凌筠/綜合報導

氣流風水勘輿師瑪林，揭曉2023兔年最強運勢3生肖排行榜。12生肖裡屬羊的好運旺旺，革新、轉型、升格都是有的！尤其財帛宮看旺，可儲蓄的財富非常明顯，加上將星天解，在組織中富有領導能力能開發這項才華，一向不愛論功行賞的羊，這一年可得抓住機會努力爭取了。今年屬羊的人各項合作均有利，不妨多方嘗試，可獲得更多有利條件與貴人扶持。

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然而屬羊的人今年偏財運看好，投機、彩券、在正財方面靠的是辛苦掙來的，但因為合作而產生的財富，除了要當心五鬼白虎星干預，會遇到詐騙與血光意外，高報酬率的獲利要特別小心。感情人際方面，今年在情感的因緣方面還不錯，尤其在異性緣方面會有更多的機緣，在工作環境裡會有升職的機會，想獲得升職的話，會面臨不小的壓力，並承當相應的責任，升職一定有望。

▲12生肖裡屬羊的好運旺旺，革新、轉型、升格都是有的。（圖／Mahoya 靈氣精油提供）
▲12生肖裡屬羊的好運旺旺，革新、轉型、升格都是有的。（圖／Mahoya 靈氣精油提供）
從2022下半年開始都感受到貴人運的變動？屬狗的人今年在正財收入上，會得到認可，甚至因為龍德加持吉星高照，做什麼事情都穩穩順順的，很明顯在運勢上有升官升格的趨勢，從工作當中獲得的正財收入，很多機會機運上門，但要特別注意的是，今年花費支出的項目極高，有時候錢才剛剛進來，花銷就不斷出現了，主要還是在屬狗的人對金錢的節制不夠，沒有養成良好習慣的關係，宜謹慎。

今年的桃花星為咸池桃花，不要誤會了以為他就是有桃花正緣，桃花緣旺人際關係看漲，但在感情上卻來得快也閃得快，所以往往在爛桃花裡來來去去難持久，或是藕斷絲連，煩不勝煩。今年在人際關係方面，由於死符干預，易爭鬥逞狠，擦槍走火時，會變成官刑、耗損、尤其吵架爭議不休、不逞口舌之快才好。

▲12生肖裡屬狗的正財運亨通。（圖／Mahoya 靈氣精油提供）
▲12生肖裡屬狗的正財運亨通。（圖／Mahoya 靈氣精油提供）
屬猴的朋友在熬過2022年的正沖太歲，今年所遇到的死符，也代表化險為夷、貴人相助，尤其今年許多不公開的合作在隱約之間獲得更多好感，今年在正財運方面合理合法的收入都很不錯，感情人際方面，異性緣不錯，但都數暗合，已有婚戀的人要小心經營，不要成為爛桃花，今年單身的人桃花運並不是非常強大，要談正經的戀愛是比較辛苦的。

與太歲帶暗財暗合的因素，今年屬猴子的你會帶來不錯的收益，憑藉自身的聰明才智，可以獲得持續並穩定的收穫，由於走的是暗財，也不為人知，悶著頭賺錢是非常好的，不必要跟人炫耀才能盆滿缽滿。人際關係上由於死符的干預，屬猴的你老覺得別人找你麻煩、或你自己找麻煩，爭鬥、官刑、牢獄會不斷出現，建議你修身養性非常需要。

▲12生肖裡屬猴的悶著頭賺錢，不必要跟人炫耀才能盆滿缽滿。（圖／Mahoya 靈氣精油提供）
▲12生肖裡屬猴的悶著頭賺錢，不必要跟人炫耀才能盆滿缽滿。（圖／Mahoya 靈氣精油提供）

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