兔年最旺3生肖！屬猴悶頭賺錢、屬狗走桃花運　冠軍是他

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從2022下半年開始都感受到貴人運的變動？屬狗的人今年在正財收入上，會得到認可，甚至因為龍德加持吉星高照，做什麼事情都穩穩順順的，很明顯在運勢上有升官升格的趨勢，從工作當中獲得的正財收入，很多機會機運上門，但要特別注意的是，今年花費支出的項目極高，有時候錢才剛剛進來，花銷就不斷出現了，主要還是在屬狗的人對金錢的節制不夠，沒有養成良好習慣的關係，宜謹慎。
今年的桃花星為咸池桃花，不要誤會了以為他就是有桃花正緣，桃花緣旺人際關係看漲，但在感情上卻來得快也閃得快，所以往往在爛桃花裡來來去去難持久，或是藕斷絲連，煩不勝煩。今年在人際關係方面，由於死符干預，易爭鬥逞狠，擦槍走火時，會變成官刑、耗損、尤其吵架爭議不休、不逞口舌之快才好。
屬猴的朋友在熬過2022年的正沖太歲，今年所遇到的死符，也代表化險為夷、貴人相助，尤其今年許多不公開的合作在隱約之間獲得更多好感，今年在正財運方面合理合法的收入都很不錯，感情人際方面，異性緣不錯，但都數暗合，已有婚戀的人要小心經營，不要成為爛桃花，今年單身的人桃花運並不是非常強大，要談正經的戀愛是比較辛苦的。
與太歲帶暗財暗合的因素，今年屬猴子的你會帶來不錯的收益，憑藉自身的聰明才智，可以獲得持續並穩定的收穫，由於走的是暗財，也不為人知，悶著頭賺錢是非常好的，不必要跟人炫耀才能盆滿缽滿。人際關係上由於死符的干預，屬猴的你老覺得別人找你麻煩、或你自己找麻煩，爭鬥、官刑、牢獄會不斷出現，建議你修身養性非常需要。