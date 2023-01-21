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央視春晚名單出爐！蘇有朋等台灣5藝人登場　不見蕭敬騰

▲蘇有朋等5位台灣藝人，確定在今年央視春晚登場。（圖／翻攝自披荊斬棘微博）
▲蘇有朋等5位台灣藝人，確定在今年央視春晚登場。（圖／翻攝自披荊斬棘微博）

娛樂中心/綜合報導

中國央視2023年「春節聯歡晚會」即將在今（21）日除夕夜晚間8點登場，先前央視也公布表演名單，包含中國大咖明星趙麗穎、秦嵐、黃勃、鄧超、吳京等人都在內，另外，也包含5位台灣藝人，蘇有朋、陳立農、姜育恒等等，但令人驚訝的是，歐陽娜娜、蕭敬騰等春晚常客卻未在名單內，意外引發討論。

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▲蕭敬騰搭私人飛機返台過年。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲近日已經回台的蕭敬騰，確定不在春晚名單內。（圖／喜鵲娛樂提供）
據央視公布的春晚表演名單中，有5位台灣藝人確定登台表演，包含49歲的「乖乖虎」蘇有朋、64歲「憂鬱王子」姜育恆、台藝大碩士生的音樂劇表演者賴多俐、曾奪下2018世界魔術大賽冠軍的簡綸廷，以及男團出身的歌手陳立農。

其中，蘇有朋更要和成龍、王寶強、趙麗穎、秦嵐等19位大咖明星，一同為春晚表演開場歌曲《花開種花家》，接著也跟擁有南韓、台灣雙重國籍的姜育恆，一同合唱《跟往事乾了好幾杯》，至於陳立農則要和成龍、蔣依依等人合唱歌曲《青春向太陽》。

▲歐陽娜娜被爆出與翟子路同居戀愛中。（圖／翻攝歐陽娜娜YT）
▲▼歐陽娜娜、楊宗緯等人都未出現在春晚名單內。（圖／翻攝歐陽娜娜、楊宗緯微博）
▲楊宗緯演藝事業重心移向中國，選擇在廈門定居。（圖／翻攝楊宗緯微博）
 
不過，令人關注的是，近年經常出現在各大陸綜或是春晚常客的台灣藝人，包含歐陽娜娜、蕭敬騰、張韶涵、楊丞琳、楊宗緯、潘瑋柏等人，都沒出現在春晚名單內，目前已知歐陽娜娜、蕭敬騰都已經回到台灣過年，至於其他人是否會在其他電視台現身，截稿前仍尚未得知。（編輯：詹鎰睿）

▲2023央視春晚名單，包含蘇有朋、姜育恒等5位台灣藝人都在內。（圖／翻攝央視微博）
▲▼2023央視春晚名單，包含蘇有朋、姜育恒等5位台灣藝人都在內。（圖／翻攝央視微博）
▲2023央視春晚名單，包含蘇有朋、姜育恒等5位台灣藝人都在內。（圖／翻攝央視微博）
 

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