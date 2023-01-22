春節小心破財！初二「金土合相」　占星師：5類人要注意

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🟡雙子座（6/15-7/14）
羅喉正坐朋友宮，千萬不宜在過年期間做任何投資或借錢給外人，尤其是在朋友慫恿之下貿然投入就容易破大財。
貴人星座雙魚座（3/15-4/14）：木星正坐雙魚將會帶來好運給你，尤其關於事業置產方面的建議，雙魚的朋友或合作夥伴將會對你未來發展帶來很好的展望及前瞻性。
🟡巨蟹座（7/15-8/14）
火星正坐朋友宮，如果之前在股票或金融方面的投資破很大，很難在短時間補回來，再加上你的朋友最近火氣都比你大，彼此之間容易爆發激烈衝突甚至撕破臉。
貴人星座水瓶座（2/14-3/15）：水瓶朋友今年會有很多創意或想法，多接近他可以帶給你不錯的財運，也會讓你心情變好。
🟡天秤座（10/15-11/14）
花錢一向隨心所欲的天秤座，今年過年荷包容易大失血，總是會有許多意外的開銷讓你入不敷出。
貴人星座天蠍座（11/15-12/14）：天蠍正坐天秤財帛宮，金星又是財帛的宮主星，多接近天蠍座朋友為你帶來好的桃花人緣甚至財運。
🟡射手座（12/15-1/14）
計都正坐朋友宮，特別注意小人及爛桃花的誘惑，千萬不要因為一時心動變成火山孝子，也就是花費大量金錢在不對的異性身上。
貴人星座獅子座（8/15-9/14）：工作能力及領導力皆強的獅子座是射手座出外的貴人，如果你有獅子的朋友或團隊夥伴，當你面對破財或小人打擊時，不妨多聽聽獅子座的意見，也許對你會有意想不到的收穫。
🟡魔羯座（1/15-2/14）
火星正坐5宮子女宮映射收入宮位，過年期間特別注意子女狀況頻傳或因投資而破財，當然小人跟爛桃花誘惑也不得不慎。
貴人星座金牛座（5/15-6/14）：個性穩重吃苦耐勞的金牛與魔羯其實非常契合，賺錢都是屬於拼命三郎型的，只是金牛這兩年運勢明顯比魔羯座佳，只要多接近貴人的桃花或朋友都能提升你的磁場與能量，快速擺脫過去的陰霾。