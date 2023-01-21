筋肉媽媽新年願望竟是想恢單 「老公撒謊」萌生離婚念頭
健身網紅筋肉媽媽與老公筋肉爸爸結婚超過10年，育有一子，不過春假前夕，她已二度在臉書上爆氣，脫口新年願望就是恢單，她近日也發現老公買了一支「3600元」的手錶，後來發現其真實價格竟多了將近10倍，讓她萌生離婚念頭。
記者侯家瑜/綜合報導
筋肉媽媽表示昨天見老公知名手錶的包裹後，以為是品牌廠商送的新年禮物，結果老公看似慌張地走出來，有點閃避她眼神，後來發現是老公自掏腰包買後，內心突然一把火，老公還解釋：「哎喲，這隻很便宜，3600而已，就很喜歡就買啊！」並把貨單藏了起來。筋肉媽媽見不對勁，直接上網查詢價格，結果查完讓她更火大，氣喊：「我差點吐血！不是3600是35000元，於是我就爆炸了！我真的立刻想要拿出離婚協議書，我好想恢單，我心好累，我好無奈！」
筋肉媽媽曬出老公裝滿12支同品牌的手錶，只見該盒只剩下3個洞就蒐藏滿，隨後開始分享自己氣急敗壞的心路歷程，「首先我不爽他（老公）把我當傻子一樣，想藏包裹想騙價格，夫妻間的信任，這點小事就可以逐漸累積、會壞的啊！」再來針對老公的財務狀況做質疑，「他對財務管理觀念有問題嗎？買了一支不是自己該能負擔的錶！於是我問他怎麼買的？他說『我就很喜歡，每個月摳一點摳一點存起來的』。」金錢觀讓她無法接受，「老公已經有10幾隻錶了，為什麼還要貪心，再買一支35000的新錶呢？是賺很多嗎？」
筋肉媽媽坦言心累的主因，是覺得老公都沒有把自己和家裡經濟狀況放在心上，「如果這位先生真的有心疼過我很辛苦、壓力很大，每天想著要如何突破現況，讓家裡經濟更好，那他理論上就不會毫無考慮就買下了這錶了吧！」強調自己也是個女人，有想要被呵護照顧的時候。而兩性作家艾姬也在留言中，分享解決之道，「對於有收藏癖的人來說，我們家的默契就是賣掉一個才能再買新的。」