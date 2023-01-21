出遊走春趁明天！初二寒流急凍到初五 開工前又有冷氣團
今（21）日除夕，東北季風減弱各地逐漸回溫，中央氣象局表示，明（22）日大年初一，無論溫度或天氣上又更加溫暖，尤其北部相較於今日回溫攝氏2至3度，南部高溫勝甚至有機會逼近攝氏30度，若想趁著年假出遊，可以說是最好的時機點，因為初二（1/23）晚上起，寒流和鋒面相繼影響，初三和初四（1/24至1/25）受北部和宜蘭低溫僅攝氏8至10度、中南部和花東低溫攝氏10至13度，水氣增多的情況下北部、東半部降雨機率也提高，寒流影響到初五（1/26）清晨後，初七初八（1/28和1/29）又一波大陸冷氣團侵襲，且強度還需觀察，不排除增強為寒流的可能性。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員葉致均指出，明日大年初一台灣各地及外島都是較穩定的天氣，僅東半部地區及恆春半島會有局部短暫雨，各地普遍都能看到陽光露面；溫度分佈上，明日中部以北、東部地區高溫可達攝氏23至26度，南部則是攝氏28至29度；低溫上，西半部和東北部攝氏15至17度，花東地區攝氏18至19度，雖然白天感受溫暖適合出遊，但仍要注意日夜較大的溫差。
葉致均指出，較溫暖的天氣可以維持到初二上半天，入夜過後寒流南下影響開始降溫，初三和初四氣溫驟降，預計中部以北及東北部低溫只有攝氏8至10度，南部及花東低溫攝氏11至13度，空曠地區會再低攝氏1至2度左右。不僅如此，初二起鋒面通過也會讓北部及東半部地區出現局部短暫雨，要一直等到初五寒流減弱，白天太陽升起後，氣溫才會慢慢回升。
不過回升時間很短，初七起又灌測到一波冷空氣將到來，影響的時間和強度仍有待觀察，以目前資料顯示，強度預計是大陸冷氣團，但不排除增強可能性，且該能空氣夾帶的水氣較多，初七和初八兩天，包括東半部及大台北地區都有降雨機會，桃園以南地區多雲到晴，民眾春節南來北往請多加留意氣象局最新資訊。