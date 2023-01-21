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只能當炮灰？台海若開戰　CNN：台灣退役男沒信心上戰場

▲中共近來軍演頻頻，加劇台海緊張情勢，促使台灣延長義務役期。（示意圖／陸軍司令部臉書）
▲中共近來軍演頻頻，加劇台海緊張情勢，促使台灣延長義務役期。（示意圖／陸軍司令部臉書）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近期中國軍事動作頻頻，台海緊張局勢升溫之下，促使台灣恢復義務役期。不過有剛結束義務役期的後備軍人表示，要是想讓軍事訓練發揮效果，需要做的遠不只此，更透露服役期間缺乏訓練，「若今天爆發戰爭，我想我只會成為炮灰。」

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總統蔡英文在2022年底宣布，自民國113年開始，義務役期將從4個月恢復成1年，引發國際關注。不過美國《CNN》訪問6名服完義務役的台灣年輕男性，他們分享在兵役期間所接受的訓練，表示相關訓練不僅過時、無聊且不切實際。他們指出，這是幾十年前設計的訓練的、重點放在刺刀訓練上，但缺乏城市戰略或無人機等現代武器的訓練。

也有人表示步槍太少無法四處走動，或者他們訊聯時使用的武器太舊而無法使用。有人稱，他們雖然專門接受大砲、手榴彈和迫擊砲部隊訓練，但根本沒有任何彈藥以供訓練。

一名來自彰化、26歲的劉先生表示，他於2021年服役，部隊裡約有140名新兵一起受訓，「雖然部隊裡約有100多支突擊步槍，但只有十幾支可以用於射擊練習，很多突擊步槍都是幾十年前製造的，已經破舊不堪，無法用於訓練，武器還必須在士兵之間輪流使用。」

另一名來自台北、在2018年服役的李先生是也分享了類似經驗，他表示「在受訓期間，我們沒有開過多少次槍，我當時是使用T65突擊步槍練習，整個訓練期間只打了40發左右，我很擔心很多跟我一起受訓的人都無法自信地操作步槍。」

去年才服役的25歲工程師丹尼斯表示，雖然他被指派到砲兵部隊，但他從來沒有學過如何發射大砲，因為教官擔心新兵會受傷，「我們被分配到簡單的任務，大部分時間都在打掃跟清洗砲車。」丹尼斯直言，「今天要是打起來了，我被要求去當砲兵，我想我只會成為砲灰。」

來自基隆27歲設計師余先生則是在2018年服役，當時分配到專門設計迫擊砲和榴彈發射器的部隊，但他表示雖然有人教過他如何準備武器，但他從來沒碰過彈藥，也沒有練習過射擊，「我甚至不確定我是否可以操作這些武器，不知道這些武器應該如何在戰場上發揮作用。」

另一名曾在2015年於屏東服役的劉先生也表示，「我們的指揮官幾乎沒有在地面訓練時教我們任何東西，因為他們覺得我們只有待幾個月，對他們不會帶來太多改變」。

▲空軍5聯隊憲兵第5中隊日前展開「年度駐地專精成效訓練先期驗收」，進行基本刺槍術演練。(圖／軍聞社提供)
▲士兵也對台灣兵役相當重視的「刺槍術」保持懷疑態度。(圖／軍聞社提供)
根據立法院的報告，截至去年，台灣擁有16萬2000名志願役軍人，除此之外估計每年有70000人完成義務役。服役期間，入伍者必須接受一段時間的體能訓練、學習步槍射擊和刺刀使用。不過部分接受《CNN》訪問的人質疑刺刀訓練的意義，認為已經過時。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，相信改革將提升台灣的作戰能力，強調刺刀訓練有其價值，像是有助於提高士兵的勇氣和好勝心，或是所執行的任務不適合使用武器時，刺刀仍可作為替代選擇。蘇紫雲表示，雖然現代武器雖然已經被納入新的訓練課程當中，但要讓每個士兵都練習是不太切實際的，因為代價太高。

我國防部回覆《CNN》的聲明中指出，目前已邀請許多專家參加關於改革徵兵制度的學術研討會，並接受他們的許多建議，以提高訓練強度。

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