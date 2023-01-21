只能當炮灰？台海若開戰　CNN：台灣退役男沒信心上戰場

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也有人表示步槍太少無法四處走動，或者他們訊聯時使用的武器太舊而無法使用。有人稱，他們雖然專門接受大砲、手榴彈和迫擊砲部隊訓練，但根本沒有任何彈藥以供訓練。
一名來自彰化、26歲的劉先生表示，他於2021年服役，部隊裡約有140名新兵一起受訓，「雖然部隊裡約有100多支突擊步槍，但只有十幾支可以用於射擊練習，很多突擊步槍都是幾十年前製造的，已經破舊不堪，無法用於訓練，武器還必須在士兵之間輪流使用。」
另一名來自台北、在2018年服役的李先生是也分享了類似經驗，他表示「在受訓期間，我們沒有開過多少次槍，我當時是使用T65突擊步槍練習，整個訓練期間只打了40發左右，我很擔心很多跟我一起受訓的人都無法自信地操作步槍。」
去年才服役的25歲工程師丹尼斯表示，雖然他被指派到砲兵部隊，但他從來沒有學過如何發射大砲，因為教官擔心新兵會受傷，「我們被分配到簡單的任務，大部分時間都在打掃跟清洗砲車。」丹尼斯直言，「今天要是打起來了，我被要求去當砲兵，我想我只會成為砲灰。」
來自基隆27歲設計師余先生則是在2018年服役，當時分配到專門設計迫擊砲和榴彈發射器的部隊，但他表示雖然有人教過他如何準備武器，但他從來沒碰過彈藥，也沒有練習過射擊，「我甚至不確定我是否可以操作這些武器，不知道這些武器應該如何在戰場上發揮作用。」
另一名曾在2015年於屏東服役的劉先生也表示，「我們的指揮官幾乎沒有在地面訓練時教我們任何東西，因為他們覺得我們只有待幾個月，對他們不會帶來太多改變」。
根據立法院的報告，截至去年，台灣擁有16萬2000名志願役軍人，除此之外估計每年有70000人完成義務役。服役期間，入伍者必須接受一段時間的體能訓練、學習步槍射擊和刺刀使用。不過部分接受《CNN》訪問的人質疑刺刀訓練的意義，認為已經過時。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，相信改革將提升台灣的作戰能力，強調刺刀訓練有其價值，像是有助於提高士兵的勇氣和好勝心，或是所執行的任務不適合使用武器時，刺刀仍可作為替代選擇。蘇紫雲表示，雖然現代武器雖然已經被納入新的訓練課程當中，但要讓每個士兵都練習是不太切實際的，因為代價太高。
我國防部回覆《CNN》的聲明中指出，目前已邀請許多專家參加關於改革徵兵制度的學術研討會，並接受他們的許多建議，以提高訓練強度。