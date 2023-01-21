今日廣場》張玲宇／期待翻轉台南　重拾城市光榮感

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從北上讀大學開始，算算到現在也有二十個年頭了，隨著年紀漸長，思鄉的情緒越來越濃，台南的好天氣、好食物、好治安，總是讓我懷念不已，這幾年更開始認真思考回台南定居工作，畢竟現在的台南早已不同於以往，觀光業穩居六都第一、失業率六都最低，「回台南發展」不再是遙不可及的夢想，而是個可以好好規劃的現在進行式。
提到觀光業，過去三年台灣深受新冠疫情影響，各行各業無不受到衝擊，反倒是台南市因疫情控制得宜，旅宿業在疫情中逆勢成長，是台灣最受歡迎的旅遊之都，許多外地人休假時「往台南跑」成了第一選擇。2022年觀光遊憩景點遊客達1200萬人次，相較2021年成長37%，更較疫情前成長5%，遊客人次明顯反彈成長。據了解，黃偉哲成功爭取到台南市歷來最高觀光建設經費，2023年疫後全面解封，可望迎向另一波觀光新高峰。
不僅觀光業交出漂亮成績單，行政院主計總處18日公布2022全年失業率平均為3.67%，台南市2022年失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，也是六都最低。此外，勞動參與率2022年為61.2%，相較2021年60.1%，台南在六都中進步幅度最大。數據顯示，台南市自2019年至2022年失業率在六都中已連續4年最低，完美實踐黃偉哲「希望家園」施政願景。
除此之外，台南市府為了減輕家長育兒負擔，讓家有孩童的父母好好過年，今年特地提前在農曆年前發放2歲至4歲育兒津貼以及5歲就學補助，一共有2萬6952人提早領取，總計1億4946萬7000元。市府自2023年起，除了落實執行2歲至4歲育兒津貼取消排富及擴大補助未就讀之5歲幼兒外；幼兒就讀幼兒園的費用負擔也創新低，第一名子女就讀公幼不超過1000元，就讀非營利幼兒園不超過2000元，就讀準公共幼兒園不超過3000元，第二名以上子女及經濟弱勢幼兒就讀費用更低，甚至免繳費用。之前選舉時，新竹市長曾喊出0到6歲市府養，其他縣市仍在規劃中的政見，台南市早就做到了！
過年期間最辛苦的波麗士大人維護治安不打烊，黃偉哲也沒有一絲怠慢，透過媒體看到市長天馬不停蹄慰勞台南各地警分局，小年夜晚間特地到派出所與員警圍爐，並且致贈慰問金。黃偉哲並且宣布，為了確保警察在執勤時無後顧之憂，台南市政府去年動用第二預備金4500萬元，為警察添購臂盾、防割手套、辣椒水、拋射式電擊器與訓練用彈、密錄器及行車紀錄器等應勤裝備，黃偉哲對於員警的照顧有目共睹，無論是公務預算的爭取，或是親赴警局表達慰問，看在市民眼裡，都相當用心。
揮別過去，迎接新的一年！期許我的家鄉台南市「兔來運轉、鴻兔大展」，在市長黃偉哲的帶領下，拚經濟、拚觀光、拚出台南更好的生活！一掃前陣子許多人為了選舉將台南扣上的黑金污名，讓異鄉遊子能夠回家打拚，讓府城風華再現，重拾城市光榮感。
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