忌憚習近平！蓬佩奧對中強硬 回憶錄曝川普要他「閉嘴」
▲美國前國務卿蓬佩奧指出，習近平曾向川普抱怨其對中國的不友善言論。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.04）
國際中心徐筱晴／綜合報導
2023-01-21 18:31:45
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即將於1月24日推出回憶錄，部分內容提早曝光。據悉，蓬佩奧在書中提到，新冠肺炎疫情爆發初期，時任美國總統川普（Donald Trump）曾要求蓬佩奧在對中議題上「閉嘴」，以避免進一步激怒習近平，甚至還對蓬佩奧說「那天殺的傢伙討厭你！」（that fxxxxxg guy hates you！）。
綜合外媒報導，蓬佩奧在即將出版的回憶錄Never Give an Inch: Fighting for the America I Love（寸步不讓：為我所愛的美國奮鬥，暫譯）中談及新冠肺炎爆發初期，川普與習近平當時在2020年3月26日進行第一次通話時，習近平抱怨川普的內閣成員「破壞」美中當時甫簽署的第一階段貿易協議。
蓬佩奧認為習近平希望川普開除他，因為在通話的前一天，蓬佩奧公開批評「一再拖延」公開新冠病毒資訊，還散布「虛假訊息」。川普在事後向蓬佩奧表示，「我的麥可，那天殺的傢伙討厭你。」
在通話數天後，川普在白宮橢圓形辦公室向蓬佩奧提起習近平非常不滿，更指蓬佩奧激怒對方的行為令大家處於風險中（putting us all at risk），並說道「停止吧，看在上帝份上！」（Stop, for God’s sake!）由於當時美國指望中國提供醫療防護設備，因此尊重川普的要求，不再批評北京，即便他認為那是「說出真相」。蓬佩奧表示，「我們都需要醫療設備，只能任由中共擺佈」，「我為總統工作，會等待時機」。
蓬佩奧的回憶錄被視為蓬佩奧問鼎白宮大位的起手式，他在書中暗示，如果川普在2024年跟他一起角逐總統寶座，會批評川普。Semafor指出，蓬佩奧試圖透過回憶錄凸顯川普其實比他對中國更友善，這也可能是兩人未來競爭2024年共和黨總統候選人提名的重點。
▲美國前國務卿蓬佩奧的回憶錄即將上市，被視為是他問鼎白宮大位的起手式。（圖／翻攝自推特）