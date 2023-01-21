羅志祥抱病登《紅白》首唱 與9歲小女孩尬「椅子舞」
台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》於今（21）日除夕夜播出，陪伴在電視機前，圍爐吃年夜飯的觀眾們守歲，率先開場是的久未參與的「亞洲舞王」羅志祥，這次是他四度登上《紅白》，以一身黑色亮片帥氣勁裝，從升降台緩緩升起登場，以出道作品《Show time》打頭陣，帶領舞者群一連唱跳11首熱門夯曲，還與一位年僅9歲小女孩大尬《精舞門》中經典的「椅子舞」。
記者侯家瑜/綜合報導
羅志祥一口氣接連演唱《Show time》、《真命天子》、《愛投羅網》、《獨一無二》、《愛的主場秀》、《精舞門》、《一支獨秀》、《夠了》、《No joke》、《修羅》和《TRAP GAME》，還一度大喊：「我要聽到全場尖叫聲。」炒熱現場氣氛。而值得關注的是，羅志祥和一位年僅9歲小女孩大尬《精舞門》中經典「椅子舞」，2人舞步與舞群們整齊劃一，掀起台下不小尖叫聲。
不過由於羅志祥在錄影當天支氣管發炎，所以一演唱完就帶起口罩，不忘對粉絲們道聲「新年快樂」，而當主持人黃子佼問起「今年《紅白》有什麼不一樣」時，羅志祥不失以往幽默口吻，直言：「硬體軟體、卡司都變更強大了，連佼哥也變強大了！」而黃子佼則透露今年的《紅白》，變成一個很難索票的演出。
身為《紅白》總司令的黃子佼今年已六度主持，與曾在《第33屆金曲獎》星光大道中搭擋的YELLOW黃宣及陳明珠攜手，分別擔任白、紅隊的小隊長，互相「嗆聲」這次絕不互相禮讓，勢在必行的期望奪下今年的勝利隊伍。演出陣容包括南韓女團(G)I-DLE、國民姐夫Akira、比莉、洪榮宏、張信哲、李翊君、彭佳慧、羅志祥、韋禮安、Bii畢書盡、炎亞綸、曾沛慈、郭書瑤、熊仔、W0LF(S)五堅情、孫盛希Shi Shi、9m88、Ozone、溫妮、高爾宣OSN、TRASH、告五人、U:NUS&小孩等堅強卡司陣容，接力帶來精采演出。