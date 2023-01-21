蔡詩萍挽「超仙正妹」合照！身分超親密 笑嘲：有獲恩准
知名作家兼媒體人蔡詩萍，與美女主播林書煒結婚多年，育有一名可愛的女兒，不僅遺傳到媽媽美麗外型，氣質相當出眾，時常成為媒體焦點。今（21）日蔡詩萍就曬出父女合照，並回憶以前女兒小時候的故事，結果照片一出，再度讓大家驚豔不已。
娛樂中心/綜合報導
蔡詩萍在臉書開心貼出，昨天小年夜和女兒的合照，並分享當下心境，「可真開心呢！是不是！？挽著女兒的手，在小年夜拍了一張合照，女兒恩准『這張可以貼』，當然趕緊大早貼出來，免得她後悔。進入兔年，女兒就要往十八邁進了，她說她還記得小時候，我跟她玩侏羅紀恐龍探險的遊戲。」
他感嘆，「那日子不知不覺過去了，當年我們父女『大不敬的恐龍』，依舊美麗，依舊是我們家的老佛爺，指揮官。」如今女兒已經亭亭玉立，「她挽著我，她美麗媽媽按著快門，喀嚓喀嚓，畫面留存，美好停駐。青春女兒她還不會完全明白的，一個老爸挽著女兒的心情是多麼的複雜卻又單純之喜悅…」
蔡詩萍字字句句都散發為人父親，看著女兒長大的心情。貼文曝光後，好友們紛紛留言「美少女和辣爸」、「女兒繼承了父母最優最優的DNA！」、「女兒像媽媽，漂亮」、「兩人的嘴型超像的！寶貝女兒太美了，新年快樂。」（編輯：詹鎰睿）