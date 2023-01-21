Ella露美背揪AKIRA跳雙人拉丁舞　林志玲台下害羞狂盯

今（21）日除夕夜是大家吃年夜飯圍爐的日子，「台灣第一名模」林志玲下午在臉書上分享自己手寫的春聯，甜美、凍齡的笑容掀起暴動，而老公AKIRA稍早也在台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》露臉，與Ella跳雙人舞，老婆林志玲也在台下欣賞，儘管戴上口罩，仍看得出她甜美的顏值。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲林志玲（右）在台下盯著老公AKIRA。（圖／翻攝My Video）今年《紅白》邀請近30組嘉賓輪番登台演出，其中「國民姊夫」AKIRA 和Ella（陳嘉樺）驚喜合體，只見Ella身穿銀白色流蘇低胸洋裝，率先在舞台中央亮麗現身，演唱《A CA ELLA》，營造1920年代歌舞廳風格。緊接著AKIRA就以一身白色西裝，偕6位舞者現身，場景還設定在酒吧，AKIRA「一打六」對付鬧事酒客，將舞蹈結合武打，動作俐落，每個拍子都精準到位，帥氣的模樣讓ELLA也為之迷倒，最後2人也帶來雙人拉丁舞，整場表演有如好萊塢大秀。▲Ella身穿銀白色流蘇低胸洋裝。（圖／台視提供）▲AKIRA以一身白色西裝登場。（圖／台視提供）Ella感動表示台上的演出，比彩排時更好，透露之前與AKIRA其實是分開準備，最後僅用一個下午的時間合體排練，完美的演出令人驚嘆，「能和AKIRA桑合作這場這麼特別的演出，非常榮幸！」坦言一開始因為壓力大有點後悔，但完成以後感到非常幸福。AKIRA則是暖心希望透過這個表演，陪伴觀眾迎接璀璨光輝的2023年，也祝福大家除夕夜收看《紅白》時，可以度過笑聲不絕於耳的團圓時光。▲Ella（左）、AKIRA（右）合體演出。（圖／台視提供）羅志祥抱病登《紅白》首唱 與9歲小女孩尬「椅子舞」筋肉媽媽新年願望竟是想恢單 「老公撒謊」萌生離婚念頭獨／60歲潘若迪談養生之道 曝年菜要掌握「關鍵吃法」專訪／李岳受邀到對岸開教室 每晚「伸手刷馬桶」顧門面