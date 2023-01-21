孫生年前大告解道歉！舊愛Wendy泛淚 疑似復合有望
網紅「反骨」團體成員孫生和前女友Wendy（林宛璇）關係剪不斷理還亂，去年底結束新加坡之旅後，正式宣告分手，甚至一度在IG限時動態隔空喊話，互相指控對方劈腿，但沒過多久竟又一起同框跳舞，讓人霧裡看花摸不著頭緒，孫生今（21）日特別選在除夕夜上傳新影片，宣布要跟過去的一年告解，要向某些人道歉，內容看似搞笑，封面卻直接放上親吻Wendy的合照，似乎有意要復合！
記者江芷稜/綜合報導
孫生在IG上傳影片，表示新的一年要和過去告解，所以想要誠心懺悔，他拿著和Wendy的合影立牌露臉，並播放兩人交往時拍攝的影片，他多次在舊愛面前暴走，不但在Wendy面前怒摔刈包、跳上桌子發飆，還在洗手檯裡上廁所，表現相當失控，讓女友當場被嚇壞。
這次告解大會，他想要將過去一年的不愉快結清，故意拿著包子親親，對著桌子道歉，不斷說著「抱歉，我太激動了！嗯啊～啾咪和好好嗎！」並多次穿插Wendy的照片，意有所指地向前女友道歉，影片迅速獲得1.5萬個讚，Wendy則對這則搞笑影片傻眼，留下一個眼眶含淚的符號，看不出是否願意復合。
網友看見孫生有誠意的道歉，幫忙敲邊鼓，「其實很希望妳們和好，兩位都是很優秀的人」、「感覺應該有說開了～拋開不好的2022～期待妳跟孫的合體」、「這就是我要的道歉」，也有人不看好他們復合，開酸「這也能好回來？不是演的就是接受程度太高了吧！」