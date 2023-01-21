名家論壇》楊威利／日本的拉幫結派

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※中國近期的內憂外患。新聞
※日本備戰與出擊。
1月16日，印度派出4架Su-30MKI、2架C-17與1架IL78加油機飛抵日本參加為期11天的空中演習，這是日、印、美、澳四方安全對話（Quad）框架下，日印兩國自新冠疫情後大規模軍事演習。※中國近期的內憂外患。
2023年初中國政府忽然放寬對疫情的嚴格清零政策，外界錯愕不已，因為外界並未看到相關的配套措施，其中尤以醫療能量為最，這項政策的忽然放寬造成外界許多猜測。有一說認為這是疫情雖然嚴峻但病毒致命性趨緩，中國在苦撐很久之後搭上世界潮流而作政策更動。但有一派卻認為，這是中國相關醫療與醫藥體制沒有經費挹注後的崩盤。
以核酸檢測為例，這些層層外包的檢測機制當中央或地方政府沒有經費挹注後，無法補貼廠商檢測所需，形成許多這系列行業的拖欠新聞。這3年的疫情也導致中國經濟狀況不佳，許多公務員都年終獎金毫無著落。這些狀況當然由各經濟學者來論述會比較好，但由疫情相關產業鏈的崩盤與公務員薪資拖欠，大眾大約可以知道中國經濟狀況不好。
另一方面我們也可以看到中國官方媒體1月19日的報導，大意是官媒採訪「王海大隊」殲20戰機飛行員，期間述說飛越台灣時看到寶島河山的激動等，後續官媒也點出殲20戰機曾出現在東海空域，台美日空防體系都沒有偵獲的優越感。這個新聞後續引發外界是否能偵測殲20戰機的討論。這邊要說的是，在某些政體內，一般百姓貧窮被政府認為是自己不努力，但國家對許多軍政支出卻是毫不手軟，例如三軍各單位的油料消耗等應有盡有，這就是俗語「全兵黷武」的由來，在中國過半人口收入極低的狀況下，大眾卻也在媒體中看到，中國海軍艦艇像下水餃之類的新聞不斷出現。
但外界替中國最憂慮的是，美國眾院通過法案禁止出售戰略石油儲備給中國的新聞，熟悉二戰戰史的朋友都知道，1941年7月美國對日本石油禁運後，日本政府的反應以及之後二戰局勢演變。當然有些評論會指出，目前中國石油運量與儲備都很夠，況且中國並非二戰時期的日本，這種比擬無法成立，不過外界也不能忽略，中國目前用油與用氣（天然氣）量很大，加上歐美都對俄羅斯採取類似措施，目前對中國採取這種策略也有殺雞儆猴的意味。
※日本備戰與出擊。
日本政府施政舉措一般被外界認為是深思遠慮與做事非常的謹慎。日本近期對抗中國的舉措首推130處彈藥庫的興建，過往建設於北海道的彈藥庫，未來將有部分前推到沖繩，藉以容納日本向美國採購的500枚戰斧巡弋飛彈，以及12式反艦飛彈研改的心飛彈。外交上則開始拉幫結派，日本岸田文雄首相出訪歐洲後，英日隨即有「相互准入協定」的出爐。法國軍力也靠近印太區域，除先前的飆風戰機機隊抵達亞太區域外，近期更以戴高勒航艦打擊群與印度海軍聯訓。
日本在四方安全對話架構，2022年11月馬拉巴爾海上演習後，2023年1月邀請印度空軍參與演訓。過往印太地區的外交主角，目前正由日本公然的取代。此外澳洲潛艦聯盟（AUKUS），相關國家邀請日本參加，未來有機會成為JAUKUS。日澳兩國的外交與軍事關係將進一步強化。回到日印空軍演訓，印度軍機經過泰國、菲律賓的航渡點後抵達日本，落地後戰機獲得百里（Hyakuri）基地極大的歡迎。
印度空軍操作Su-30MKI戰機，中國則操作Su-30MKK戰機，日本航空自衛隊則操作F-2戰機，F-2戰機大眾可以用日本版F-16戰機來理解。透過雙方的空戰演練與演習，印度空軍可以學習或理解F-16戰機的相關戰法與戰技，日後將用於對抗巴基斯坦的F-16戰機。同樣的日本也會透過Su-30MKI，摸瓜順藤的對抗日後的Su-30MKK，這個新聞在雙方互換飛行員的新聞中得到證實。
總的來看，在疫情的短短3、4年內，居然已經形成八國聯軍的樣態，過往是美俄英法德奧日義等8國，目前雖有奧義俄缺席，但卻補上了澳洲與印度，整體形勢又讓大眾想到二戰期間，日本政府呼籲要打破ABCD包圍網的歷史，ABCD泛指美國、英國、中國與荷蘭。二戰期間美日角色目前卻以日中角色來替換，歷史上的因緣巧合莫此為甚。
外界紛紛憂心有可能的中美軍事大戰即將到來，但打仗是要錢的，拿破崙曾經說過戰爭三要素，錢、錢、錢的理論，就目前情勢來看，外界實在看不出，中國要花多少錢去打一場高科技與消耗戰爭。澤倫斯基曾於2022年11月宣布，俄羅斯以4700枚飛彈攻擊烏克蘭，每一枚飛彈都是高科技與金錢的結晶，真不知道中國有多少飛彈可以消耗？這些飛彈不優先用於突破上述包圍網，卻一再派軍機找台灣出氣是甚麼意思？
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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