癸卯年保安宮國運籤出爐！百業復甦人心浮躁：需三思後行
今（22）日大年初一子時迎癸卯年到來，台北市國定古蹟「大龍峒保安宮」昨晚也在敲響108響平安祈福鐘聲後，向保生大帝擲筊抽出「國運籤」，預測癸卯年運勢，今年抽中籤詩為第52首「一心雖吉馬行遲，扁舟欲度遇風時，等待明朝波浪息，還君自在任遷移」，意指兔年整體有百業復甦的跡象，但前方還有許多不確定，呼籲各行各業無論投資或做重大決定，應三思而後行，別太心急想要達成目標。
記者張志浩/綜合報導
保安宮在昨日晚間11點55分左右，抽出新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）4支公籤，負責解籤的世新大學中文系兼任講師林恕全（唐墨）表示，今年雖然是兔年，但4支籤中卻出現兩隻馬，顯現國人內心有些浮躁，對應現實生活，在疫情過後大家都有看見曙光的感覺，但保生大帝認為，兔年形勢看似不錯，但人們做任何事前別忘了停一下、想一下，故度急躁並非好事。
生理（商業）籤詩為第5首「勸君改行禮金客，寶灶頻添好香濃，災禍不除祥不至，宜先急掃此塵空」。林恕全指出，兔年做生意的人應該嘗試「改變品行」，若過去在做生意上曾使用一些較不好的手段，或做了些不好的事，今年應好好到神明面前懺悔，多到香爐前燒點好香，真心改過後災禍才會解除，福報才會慢慢累積起來。
五穀（農牧）籤詩為第40首「滿園雨雪落霏霏，葉落三臨樹影稀，若問何時花正發，也應守得到春暉」，意指從事農業相關工作的人，要好好把握今年春天，並思考過去耕作上是否有問題；海冬（漁業）籤詩為第42首「性質原來騎駿馬，今朝卻換此駕駘，欲知善惡須知相，伯樂分明為主裁」，提醒漁業相關從業人員，無論遠洋近洋，在挑選器具上都要多做思考再選擇。