(G)I-DLE收黃子佼紅包「當場數鈔票」 中文許願台灣美食
台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》於今（21）日除夕夜播出，這次國際嘉賓邀請到南韓女團(G)I-DLE，而在演出前，主持人黃子佼、陳明珠和黃宣，邀請她們先到台前玩遊戲，黃子佼更是拿出準備已久的紅包沾沾喜氣，也親自遞給每位成員，雨琦看到後就當場打開，還露出驚訝的表情，原來是被紅包裡的一張千元大鈔嚇到，而其他成員們看到黃子佼額外給的小驚喜後，也笑得合不攏嘴。
記者侯家瑜/綜合報導
(G)I-DLE接連說出最想吃的台灣美食，首先回到故鄉的舒華表示很懷念火鍋，特別是鴛鴦鍋，雨琦坦言想逛夜市，小娟笑說很想再喝珍珠奶茶，薇娟則是想吃涼麵，Minnie也說想吃雞排不過才剛吃過，所以改說小籠包。身為壓軸演出的(G)I-DLE，不但全程待到最後，也參與特別橋段「人體套圈圈」的遊戲挑戰，接下來還將帶來3首破億神曲《Nxde》、《MY BAG》和《TOMBOY》，屆時炒熱小巨蛋氣氛。
事實上，黃子佼日前就有在臉書上分享，會發紅包給(G)I-DLE的原因，「說真的當天是靈光乍現，直播看到她們有學那句『恭喜發財紅包拿來』，我在巨蛋後台心裡預設，台上她們應該會再說吧，那我真的拿出來有多棒，結果身邊工作人員身上，都是有公司標誌紅包袋，只好派助理去便利商店，買沒有商業圖案基本款，以免意外置入彼此困擾。」相當貼心，後來果然就如黃子佼所料，而他也向(G)I-DLE獻上祝福，「希望她們紅白玩的開心，記得台灣這位貼心叔叔。」