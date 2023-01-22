小孩個人名義登《紅白》！驚喜合體U：NUS 粉絲：好對味
台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》於今（21）日除夕夜播出，去年從選秀節目《原子少年》出道的男團U：NUS、Ozone都受邀參演，而值得注意的是，曾與U：NUS團員們一起在天王星打拚、奪下總冠軍殊榮的小孩，這次也以個人名義，與U：NUS合體演出，讓粉絲們又驚又喜。
記者侯家瑜/綜合報導
小孩原先要和U：NUS一起出道，不過卻因突如其來的桃色風波泡湯，因為他不想因個人因素而影響其他團員。先前U：NUS出道時就透露，小孩目前暫時接下幕後工作，在舞蹈排練上，都會給予編舞指導與建議，而這次U：NUS登上《紅白》表演完新歌《U ＆ US》後，小孩便驚喜現身，先表演一段solo（獨舞）後，就與其他團員們一起表演昔日合作歌曲《底加啦》，獨有的舞台魅力再現，難得合體的畫面，也讓粉絲相當感動。
播出後引發熱議，有網友在Dcard上以「有U：NUS的小孩好對味」為標題，興奮寫下：「5個人的舞台真的好好看， 超級和諧超豐富，尤其知道可能是最後一次看到，一首歌根本看不夠。」而對於小孩驚喜演出，留言區也紛紛出現支持聲：「小孩真的很給力，等他私事處理完，證明自己清白後，希望可以回歸」、「看完真的是，雞皮疙瘩掉滿地」、「那段solo舞真的好好看」。