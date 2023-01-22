高球／精采年終大戲　李玠柏抗日奪冠

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現年27歲的比嘉一貴去年在日巡賽拿下四勝，以總獎金兩億多日圓，榮登賞金王寶座。來自沖繩縣的他是台灣女婿，且從2021年起便成為仰德集團的贊助選手；儘管身高僅158公分，但這位個頭矮小的球員，在賽場上卻如巨人般有存在感，所以也有「日巡小巨人」稱號，除了賞金王頭銜，他也獲選年度最佳球員並拿下平均最低桿獎。
而去年戰績豐碩的詹世昌，也贏得台巡賽四冠，並在亞巡賽贏得兩冠（包括台灣三商名人賽及泰皇杯賽Royal’s Cup），另有兩場獲得前五，亞巡賽獎金排名第六；再加上另兩位台灣頂尖好手，2021年奪五冠的台巡賞金王李玠柏（2022年台巡賽獎金排名第二）與2022奪下台巡四冠及獎金排名第三的洪健堯這兩位台巡中生代好手，這四人的「友誼切磋逐洞賽」，絕對是一場精采賽事。
果然不負前來新豐球場一睹四位球王近五百位球迷的眾望，冬陽乍暖下，四位球員全程施展最佳球技，尤其是前一晚才自夏威夷飛抵台灣的比嘉一貴，看起來並沒有時差影響的疲憊，也沒有生平首次打新豐球場的生疏，以及不畏新竹特有的強風，一開賽雖在第二洞開球出界，不過因為前兩洞都是平手，勝果累積至第三洞三桿短洞，他發揮鐵桿與推桿的精準度，率先以7呎小鳥推桿拿下三個洞勝利，接著又在第四洞以5呎小鳥推桿再度獲勝，累計四個洞勝。
第五洞五桿長洞洪健堯與李玠柏分別以8呎與9呎抓鳥戰平，第六洞三桿短洞則是詹世昌與比嘉一貴分別15呎及12呎小鳥推桿打平，而李玠柏在第七洞距洞5呎第三桿推進抓鳥，收走五至七洞累積三個洞的勝果。比嘉一貴在第八洞再次收下5呎小鳥推桿的第四個洞獲勝。
詹世昌在五桿長洞的第九洞拿下6呎一推小鳥，終於開胡；其後又在第11及12洞射鳥拿下兩個洞勝利，其中第12洞38呎的長推桿抓鳥最精采，至此總計贏三個洞。
而李玠柏後九洞則是先在第10洞以精準的鐵桿把球送至距洞一呎，輕鬆抓鳥獲得第四個洞勝利後，由於四人從第13至16洞戰績都是平手，李玠柏在第17洞三桿短洞又是一記準確鐵桿，打上果嶺距洞4呎，一推進洞抓鳥，一舉收獲五個洞的勝果，累積九個洞勝利；詹世昌則是第二桿距洞16碼，切桿撞旗桿進洞又彈出停在洞口，未能與李玠柏打平，十分可惜，引起球迷一陣嘆息。
最後一洞五桿長洞，四人都是三桿打上果嶺，詹世昌距洞10呎，在洞口轉了一圈就是不肯進洞，未能成功捉鳥，而比嘉一貴距洞3呎，一推抓鳥，拿下他在此賽第六個洞的勝利。
贏得冠軍的李玠柏賽後表示，剛下場時情緒很亢奮，「因為很久沒有打這樣刺激的逐洞賽！」他說，熱身及比賽時，看到來了這麼多觀眾到場加油，也感到很興奮，現場一片歡樂氣氛。對於獲勝，他說，全場很專心盡力打，尤其後九洞，氣勢打起來，就一直盡量保持下去！