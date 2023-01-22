初一早起搶福袋！家樂福兔年198元福袋「10分鐘內完售」
每年初一各大業者都會推出限定福袋，成為民眾早起排隊的超夯活動！今（22）日早上10點家樂福開賣「錢兔似錦新春福袋」，只要198元就有機會去看極光，送出價值43萬元的15天豪華郵輪極光之旅雙人行，並且袋袋都有100%有獎的刮刮卡，高cp值的福袋內容，吸引不少民眾早起排隊，新店門市在10分內完售，全台總計約一萬份在1小時內通通搶空。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福兔年福袋於量販店、超市店開賣，發送號碼牌並開放顧客排隊購買，每人限購一份，每袋售價198元，量販店每店限量100個，業者透露大約8點左右開始湧現人潮，並且早早超過限量份數，開賣後10分鐘內完售，幾乎可以算是秒殺，全台總計約一萬份的福袋，在1小時內通通搶空。
福袋內容除了零食、泡麵等自有品牌商品，還有義大皇家劇院年度大劇「奇幻之旅」買一送一優惠券、雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券。最重要的是購買福袋者，在結帳時收銀人員將提供「錢兔似錦」100%中獎的刮刮卡一張，有別於去年福袋頭獎送出護國神山台積電股票，今年因應國門解封，福袋頭獎為價值43萬的夢幻極光雙人之旅，還有國內旅遊住宿、餐飲券與家樂福提貨券。
獎項共分為 「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎，財氣區需於2023年1月30日輸入抽獎序號完成登錄，可抽頭獎「精選黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行」、二獎「荷比法10日雙人遊」，獎項以電腦隨機抽獎，並於2月6日公佈中獎名單。「手氣旺」區、「運氣旺」則是刮開即可確認獎項。