初一禁忌超多！早餐吃「它」恐窮整年　這項被教育部打臉

初一早起搶福袋！家樂福兔年198元福袋「10分鐘內完售」

▲今（22）日早上10點家樂福開賣「錢兔似錦新春福袋」，只要198元就有機會去看極光，吸引不少民眾早起排隊，新店門市在10分內完售。（圖／業者提供）
▲今（22）日早上10點家樂福開賣「錢兔似錦新春福袋」，只要198元就有機會去看極光，吸引不少民眾早起排隊，新店門市在10分內完售。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

每年初一各大業者都會推出限定福袋，成為民眾早起排隊的超夯活動！今（22）日早上10點家樂福開賣「錢兔似錦新春福袋」，只要198元就有機會去看極光，送出價值43萬元的15天豪華郵輪極光之旅雙人行，並且袋袋都有100%有獎的刮刮卡，高cp值的福袋內容，吸引不少民眾早起排隊，新店門市在10分內完售，全台總計約一萬份在1小時內通通搶空。

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▲吸引不少民眾早起排隊，新店門市在10分內完售，
▲家樂福兔年福袋於量販店、超市店開賣，發送號碼牌並開放顧客排隊購買，每人限購一份，每袋售價198元，量販店每店限量100個，開賣後10分鐘內完售，幾乎可以算是秒殺。（圖／業者提供）
▲（圖／業者提供）
▲家樂福兔年福袋初一開賣，今（22日）早大約8點左右開始湧現人潮，並且早早超過限量份數，開賣後10分鐘內完售，幾乎可以算是秒殺，全台總計約一萬份的福袋，在1小時內通通搶空。（圖／業者提供）
家樂福兔年福袋於量販店、超市店開賣，發送號碼牌並開放顧客排隊購買，每人限購一份，每袋售價198元，量販店每店限量100個，業者透露大約8點左右開始湧現人潮，並且早早超過限量份數，開賣後10分鐘內完售，幾乎可以算是秒殺，全台總計約一萬份的福袋，在1小時內通通搶空。

福袋內容除了零食、泡麵等自有品牌商品，還有義大皇家劇院年度大劇「奇幻之旅」買一送一優惠券、雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券。最重要的是購買福袋者，在結帳時收銀人員將提供「錢兔似錦」100%中獎的刮刮卡一張，有別於去年福袋頭獎送出護國神山台積電股票，今年因應國門解封，福袋頭獎為價值43萬的夢幻極光雙人之旅，還有國內旅遊住宿、餐飲券與家樂福提貨券。

獎項共分為 「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎，財氣區需於2023年1月30日輸入抽獎序號完成登錄，可抽頭獎「精選黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行」、二獎「荷比法10日雙人遊」，獎項以電腦隨機抽獎，並於2月6日公佈中獎名單。「手氣旺」區、「運氣旺」則是刮開即可確認獎項。

▲家樂福新春福袋搶先看，每袋內容為隨機商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲福袋內容除了零食、泡麵等自有品牌商品，還有義大皇家劇院年度大劇「奇幻之旅」買一送一優惠券、雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券。最重要的是購買福袋者，在結帳時收銀人員將提供「錢兔似錦」100%中獎的刮刮卡一張。（圖／記者鍾怡婷攝）

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