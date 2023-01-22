好天氣出遊趁今天！初二開始「極凍有雨」 一路冷到開工
今（22）日初一整天，全台灣各地都是多雲時晴的穩定天氣，高溫來到攝氏23到26度，南部有機會達到攝氏28至29度，是出門走春、拜年的最後好時機，接下來的春節不再有穩定舒適的天氣。初二（1/23）開始，北部、東半部天氣轉短暫陣雨，並在晚上迎接寒流襲台，初三和初四（1/24至1/25）各地降溫相當明顯，台北氣象站降至攝氏7度左右，部分平地最低氣溫也可能降至攝氏3度左右，將挑戰今年冬天最低紀錄；到了初六（27日）至連假最後一天（29日）又有一波相當強的冷空氣南下。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險公司分析師李知航指出，今日初一早上除了高屏、東半部外，高地都是多雲、稍有陰霾的天氣，到了中午前後西半部的雲層會散開，陽光露臉後氣溫舒適，並且全台各地都會是多雲時晴的穩定天氣，千萬別錯過天氣晴朗、溫度適宜的這一天去走春、拜年。
初二（1/23）開始東北季風增強，北部、東半部天氣轉為短暫陣雨，氣溫稍稍下滑；中南部則是雲量增多，氣溫沒有太大變化。不過到了晚間寒流南下，北部、宜蘭花蓮持續有雨，氣溫階梯式下滑，沿海出現8級以上強陣風。天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明直言，初三和初四（1/24至1/25）是這波最低溫的時候，新的預測比前幾波還低，台北市低溫有機會跌到攝氏7至9度，挑戰入冬新低溫紀錄。
至於是否有機會在春節賞到雪，則相當需要碰運氣。因為中部高山如合歡山，雖然初二氣溫達攝氏0度，但水氣不足；北部山區初三晚間下探0度，但屆時同樣水氣不多，降雪機會低，不過提醒民眾山區在寒流期間恐怕會出現路面積冰的現象，行車還需要多加留意。
提醒已出國、欲出國的民眾，在春節期間，日韓有些地方有顯著的爆雪，中國也有寒潮爆發，要隨時注意相關航班耽擱、停航的消息，並且及時準備應急方案，避免行程受到嚴重影響。