日本孔劉尪來台圍爐 鄭家純目睹這一幕太震驚：失寵了
29歲鄭家純（雞排妹）去年11月初與大3歲日籍醫生AKIRA登記結婚，並為愛退出寫真界，仍在新婚蜜月期的鄭家純，昨（21日）除夕在臉書透露，老公飛來台灣跟家人一起圍爐，從小被外公、外婆捧在手心的她，生平第一次出現失寵的感受，形容當下心情：「我整個瞳孔地震，內心波濤洶湧，太恐怖了！」
娛樂中心／綜合報導
鄭家純表示，除夕夜與老公跟她的親戚一起到餐廳吃年夜飯，也跟長輩拜年，而她從小到大在外公、外婆家非常得寵，沒想到，當一盤白蝦轉到她面前，平時生活很節省，但去菜市場都會買一大包雞佛給她吃的外公，竟說：「家純妳幫他（AKIRA）剝蝦子，不然他不知道怎麼吃。」
接著讓鄭家純震驚的是，會特別去養雞場撿大顆好吃雞蛋、帶來台北給她的外婆，聽到外公這麼說也完全沒講話，「哇噻！我整個瞳孔地震，內心波濤洶湧，祝各位小朋友們早日體驗，不要像我一樣29歲才體驗到失寵是什麼感覺，太恐怖了！」
網友看完貼文留言：「真的不要低估長輩疼惜女婿的心」、「疼他就是疼妳，那是愛屋及烏」、「相愛要剛好，失寵要趁早」！不少人提醒她：「外公外婆要妳在內盡顯溫柔賢淑、將來變外公外婆時，同一般寵妳的兒孫」、「等他們有曾孫，妳會更失寵」、「妳還有曾孫這一關，只能說加油」、「有孫之後會更誇張」！（編輯：楊穎軒）