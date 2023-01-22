農曆新年瘋搶福袋！「SOGO頭香」排14小時：連續17年到場
農曆新年絕對要儀式感滿滿！今（22）日大年初一，不少百貨公司開賣福袋討吉利，不少民眾也趁著晴朗的天氣出門搶優惠，《NOWnews》記者直擊台北市大安區「遠東SOGO 台北忠孝館」，在開館前1小時就已排滿眾多人潮，大門一開放所有人更是相繼湧入百貨大樓，而連續17年到SOGO搶福袋頭香的葉先生則表示，自己昨日除夕夜晚間9點左右就到現場，只希望在新年有個好彩頭。
記者張志浩/綜合報導
葉先生受訪時提及，過去17年自己都會在農曆新年到SOGO排隊搶福袋，排到公關都認識他，昨日晚間9點到場甚至不是自己最早排隊的紀錄；葉先生透露，自己過去曾在SOGO打工，對前公司印象很好，加上中獎機率相對其它百貨高，因此才會呼朋引伴一起在農曆新年搶頭香，而今年他主要搶攻8樓的家電類商品，並希望能抽到 iPhone 手機或知名品牌 Dyson 的家電。
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，今年農曆新年福袋設計分為「海、陸、空」三種，順應國人喜愛旅遊的風潮，且今年福袋不做預購，僅限當天抽，希望民眾能「自己排隊買自己的福袋」，喜悅才會加倍，此外黃晴雯強調，SOGO絕對沒有「地雷福袋」，都是「商品福袋」，消費者一定都會知道自己拿到什麼好康，預計10天農曆新年連假期間，SOGO業績將有10%的成長。
遠東SOGO百貨台北店從今日至大年初三（1/22至1/24），農曆新年期間限時3天門市推出破萬個福袋，只要購買福袋就送刮刮卡1張，初一最大獎是主打空中旅遊的「星宇航空東京雙人來回機票」、初二則是主打海邊美麗套房的「華泰瑞苑 瑞苑套房 一泊二食」、初三限定大獎則是以露營為主題的「野漾莊園 大樹屋一泊四食」。