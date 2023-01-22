馬雲去哪裡？最新動態曝光　被爆現身香港掃貨過年

中國電商巨擘阿里巴巴集團創辦人馬雲在退休後默默環遊世界，行蹤持續受到外界注目。多家港媒消息指出，近來馬雲現身香港，不僅會晤多名重量級財經界人士，還到處採買年貨準備迎接農曆新年。
國際中心徐筱晴／綜合報導
馬雲在2020年10月底公開批評中國監管體系扼殺創新後，自此被當局「盯上」，其中包括對阿里巴巴展開反壟斷調查，以及叫停高達370億美元、成為全球最大公開募股案（IPO）的螞蟻集團上市計畫，集團被迫重組，而馬雲也漸漸消聲匿跡。有消息指出，他與家人在全球各國奔走，更被揭露曾在日本定居，另外也曾在美國、以色列現蹤，前陣子更捕捉到他在泰國曼谷知名小吃餐廳「痣姐熱炒」的蹤跡，如今他又有新的動態。
綜合港媒報導，馬雲近日已經飛往香港，與當地重量級財經界人士會面，但消息並未透露會面內容，另外有消息人士指出，馬雲與多名朋友見面，並且會暫時逗留香港，但並未提及確切離開的時間表，有可能會在香港過完農曆新年。
另外，《南華早報》引述知情人士消息指出，馬雲已經飛抵香港，一直為農曆年的慶祝活動進行採買，馬雲對於香港琳瑯滿目的商品感到印象深刻，並且對於香港解除新冠肺炎疫情管制後所恢復的經濟活力更是興奮不已。
知情人士並未透露馬雲會在香港待多久，但駁斥了馬雲長期居住海外的傳聞。