老公沈迷曼谷紅燈區　日本人妻怒寫碩士論文探討

曼谷是旅遊之都，也是許多男人心目中的天堂，當地五光十色的夜生活，一直以來都是這座城市的魅力所在，特別是「娜娜區」、「席隆區」更是知名的成人娛樂盛地，席隆區因為有許多日商聚集，在這裡的塔尼亞路短短300公尺就有著包括日式卡拉OK、酒店、日式料理等等，還有小姐會在店門口攬客，因此這裡也有日本街之稱。一名日本已婚男子外派曼谷後，竟沈迷於紅燈區無法自拔，他的妻子從難過不已，到後來決定化悲慎為力量，深入紅燈區實地調查，寫成一本碩士論文。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
據Matichon新聞網報導稱，一個名為@peko409的推特用戶發文表示，有一本日本知名學府的社會學碩士論文，撰寫者是一名日本人妻，研究主題是「居住泰國的日本男性做出令妻子憤怒的行為」。她寫這本論文的原因，是因為她的老公被外派到泰國，她跟著一起到曼谷居住了三年。這位人妻為了寫論文，一共訪問了40位泰籍特殊產業的小姐，以及200名日籍男性消費者。
這本論文完成後，還出版成書，書名叫「塔尼亞區的社會學」。書摘寫著，這本書要讓所有生活在泰國曼谷的日本男性感到震撼，要揭露塔尼亞路的聲色場所，讓大家了解旅泰日本企業文化及泰國性產業的秘辛。
這則推文發布後，目前已有200多萬次瀏覽，近2萬次按讚。許多網友表示很想看看這本書，也有人分享自己之前去曼谷出差，公司當地人員也想帶他去這類場所，可以看出對某些人來說，這點確實是外派的誘因。