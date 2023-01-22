米可白過年「穿超少」火辣熱舞！粉絲羞喊：鹿港要暴動了
36歲女星米可白，過去以「葡萄姐姐」的身分出道，近年來也不斷突破自我，持續在主持、戲劇上都有作品，外型甜美的她，也經常在社群平台上分享熱舞影片，廣受大眾喜愛。昨（21）日除夕夜，米可白就以貼身的性感衣物，再度現身跳舞，讓大家通通暴動，「該去彰化朝聖了！」
娛樂中心/綜合報導
米可白昨日在臉書PO文寫下，「最近不能跳了～因為我要回家賣餅了！」接著貼出10幾秒的熱舞影片，只見她僅穿一件布料超薄的連身裙，在鏡頭前性感扭臀，曲線若隱若現，展現完美的好身材，但她也不忘補充，之後就只有做餅或賣餅的影片了，「鹿港冷冷的～來玩記得多穿點～」
由於米可白老家經營糕餅店「鳳珍囍餅」，在鹿港小有名氣，因此每次過年，米可白都會回到鹿港幫媽媽賣餅，也讓不少粉絲敲碗狂讚，「我要去買餅！看正妹」、「可以一邊做餅賣餅跟跳舞啊，新年快樂」、「穿這樣賣餅！生意一定火爆！」、「這影片好長喔⋯看不完」、「鹿港要暴動了！」
事實上，米可白過去就被問到，賣餅時會不會穿火辣性感的衣服時，嚇到讓她趕緊回應，「不行啦！我還是穿一般的，我媽很保守，我上次穿運動服而已，沒露胸 ，側邊露一點肉而已，我媽就哀哀叫…」，後來也說媽媽的行為，讓她覺得很可愛，顯現母女倆的好感情。（編輯：詹鎰睿）